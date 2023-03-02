Набиуллина: банки смогли быстро перестроиться на фоне санкций

Помимо послаблений от ЦБ банкам помогло быстрое восстановление доходов на фоне снижения ставок. За 2022 г. корпоративный кредитный портфель вырос на 14,3% до 59,1 трлн руб. Портфель кредитов физлицам – на 9,5% до 27,4 трлн руб. Его драйвером была ипотека. Портфель жилищных займов увеличился на 20% до 14,1 трлн руб. Необеспеченное потребкредитование прибавило всего 3% – 12 трлн руб. В 2021 г. динамика была сопоставимой – ипотека выросла на 31%, а потребкредиты – на 20%.