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Финансы

Набиуллина: банки смогли быстро перестроиться на фоне санкций

Ведомости

Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны в прошлому году, а банки смогли пережить беспрецедентный санкционный удар за счет накопленного запаса прочности. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече Ассоциации банков России.

«Ключевое: банки не просто не проели запас прошлых лет, но очень быстро перестроили и перестраивают бизнес-модели, вновь начинают зарабатывать. А значит, сохраняют способность обеспечивать необходимыми ресурсами развитие экономики», – рассказала она.

Для ЦБ важно, чтобы банки ориентировались на долгосрочную перспективу, подчеркнула Набиуллина. Попытки некоторых банков «быстро-быстро» заработать чреваты повышенным вниманием и «закручиванием регуляторных гаек» со стороны ЦБ, предупредила она.

Председатель ЦБ рассказала, что ипотека по итогам 2022 г. выросла на 20%, а корпоративное кредитование – на 12%. В 2023 г. эти показатели вырастут на 15% и 10% соответственно, ожидает регулятор. Прибыль банков в прошлом году составила 200 млрд руб. после 2,4 трлн руб. в 2021 г.

«Но в целом вышли на положительный результат по году. Этот положительный результат неравномерен по сектору, и отдельные банки понесли серьезные убытки, но, я опять повторю, необходимости системной докапитализации мы не видим», – сказала она.

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Как писали ранее «Ведомости», за первое полугодие 2022 г. у банков был крупнейший за семь лет убыток – 1,5 трлн руб., по большей части из-за отрицательной валютной переоценки. Максимального убытка по итогам месяца банки достигли в апреле (1 трлн руб.), но уже в мае он оказался ниже 500 млрд руб., а начиная с июля прибыль сектора значительно превышала убытки.

Помимо послаблений от ЦБ банкам помогло быстрое восстановление доходов на фоне снижения ставок. За 2022 г. корпоративный кредитный портфель вырос на 14,3% до 59,1 трлн руб. Портфель кредитов физлицам – на 9,5% до 27,4 трлн руб. Его драйвером была ипотека. Портфель жилищных займов увеличился на 20% до 14,1 трлн руб. Необеспеченное потребкредитование прибавило всего 3% – 12 трлн руб. В 2021 г. динамика была сопоставимой – ипотека выросла на 31%, а потребкредиты – на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных