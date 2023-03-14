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Финансы

Дерипаска предрек США потерю статуса страны с наивысшим кредитным рейтингом

Ведомости

США могут лишиться статуса государства с наивысшим кредитным рейтингом ААА. Такое заявление сделал бизнесмен и основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Комментируя крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank, Дерипаска отметил, что событие «могло бы оказаться не таким уж большим», если бы не ряд других проблем. 

По его словам, финансы США находятся в «чрезвычайно уязвимом положении». Бизнесмен указал на государственный долг, который по состоянию на 10 марта составляет $31,46 трлн, и двукратный рост процентных ставок по новым заимствованиям за последний год. Он отметил, что только в IV квартале 2022 г. правительство США потратило $213 млрд на выплату процентов по долгу.

«Что еще хуже, скорее всего в ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является скорее элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере», — написал Дерипаска. 

Другой опасностью для США бизнесмен назвал «скрытую китайскую угрозу». По его словам, в случае отказа КНР от покупки американского долга в прежних объемах ставки по заимствованиям минфина США будут находиться на уровне 8-10%, что приведет к удвоению дефицита федерального бюджета США. Дерипаска добавил, что в такой ситуации Вашингтону не хватит средств «не только на войну, <...> но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру».

Крах двух американских банков удержит ФРС от повышения ставки

Если кризис и случится, то будет не кредитным, а кризисом ликвидности

10 марта банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило агентство The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков.

В то же время власти США заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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