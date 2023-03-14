Дерипаска предрек США потерю статуса страны с наивысшим кредитным рейтингом
США могут лишиться статуса государства с наивысшим кредитным рейтингом ААА. Такое заявление сделал бизнесмен и основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Комментируя крах калифорнийского банка Silicon Valley Bank, Дерипаска отметил, что событие «могло бы оказаться не таким уж большим», если бы не ряд других проблем.
По его словам, финансы США находятся в «чрезвычайно уязвимом положении». Бизнесмен указал на государственный долг, который по состоянию на 10 марта составляет $31,46 трлн, и двукратный рост процентных ставок по новым заимствованиям за последний год. Он отметил, что только в IV квартале 2022 г. правительство США потратило $213 млрд на выплату процентов по долгу.
«Что еще хуже, скорее всего в ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является скорее элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере», — написал Дерипаска.
Другой опасностью для США бизнесмен назвал «скрытую китайскую угрозу». По его словам, в случае отказа КНР от покупки американского долга в прежних объемах ставки по заимствованиям минфина США будут находиться на уровне 8-10%, что приведет к удвоению дефицита федерального бюджета США. Дерипаска добавил, что в такой ситуации Вашингтону не хватит средств «не только на войну, <...> но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру».
10 марта банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Кредитная организация базировалась в Калифорнии, занимала 16-ю строчку среди крупнейших банков США и специализировалась на работе со стартапами. Как отметило агентство The Associated Press, крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта власти США сообщили о закрытии Signature Bank из-за системных рисков.
В то же время власти США заявляют об устойчивости финансовой системы страны благодаря реформам, которые были проведены после кризиса 2008 г. 13 марта президент Джо Байден подчеркнул, что банковская система США находится в полной безопасности, и пообещал более жесткое регулирование.