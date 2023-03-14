Дерипаска предрек США потерю статуса страны с наивысшим кредитным рейтингом

Другой опасностью для США бизнесмен назвал «скрытую китайскую угрозу». По его словам, в случае отказа КНР от покупки американского долга в прежних объемах ставки по заимствованиям минфина США будут находиться на уровне 8-10%, что приведет к удвоению дефицита федерального бюджета США. Дерипаска добавил, что в такой ситуации Вашингтону не хватит средств «не только на войну, <...> но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру».