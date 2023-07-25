Несколько банков Молдавии приостановили работу с системой «Юнистрим»
Несколько крупных банков Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов «Юнистрим» на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Молдинкомбанк, Агроиндбанк и Викториабанк. 20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло «Юнистрим» в свой санкционный список.
Система при этом продолжает работать, как уточняет агентство, благодаря другим финансовым учреждениям. «Юнистрим» поддерживается, в частности, в Финкомбанке.
«Юнистрим» был внесен в реестр OFAC вместе с банками «Тинькофф», «Солидраность», «Локо банк», Петербургским социальным коммерческим банком. 24 июля сообщалось, что некоторые кредитные организации Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана объявили о приостановке работы с российской платежной системой.
В частности, система прекратила работать в киргизском «Банке Азии», узбекских «Халк-банке», «Ипотека-банке» и «Турон-банке». Также переводы по «Юнистриму» были приостановлены в армянском Инекобанке и грузинских TBC bank, Liberty bank и Bank of Georgia.