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Финансы

Несколько банков Молдавии приостановили работу с системой «Юнистрим»

Ведомости

Несколько крупных банков Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов «Юнистрим» на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Молдинкомбанк, Агроиндбанк и Викториабанк. 20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло «Юнистрим» в свой санкционный список.

Система при этом продолжает работать, как уточняет агентство, благодаря другим финансовым учреждениям. «Юнистрим» поддерживается, в частности, в Финкомбанке.

«Юнистрим» был внесен в реестр OFAC вместе с банками «Тинькофф», «Солидраность», «Локо банк», Петербургским социальным коммерческим банком. 24 июля сообщалось, что некоторые кредитные организации Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана объявили о приостановке работы с российской платежной системой.

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В частности, система прекратила работать в киргизском «Банке Азии», узбекских «Халк-банке», «Ипотека-банке» и «Турон-банке». Также переводы по «Юнистриму» были приостановлены в армянском Инекобанке и грузинских TBC bank, Liberty bank и Bank of Georgia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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