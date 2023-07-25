Несколько банков Молдавии приостановили работу с системой «Юнистрим»

Несколько крупных банков Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов «Юнистрим» на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Молдинкомбанк, Агроиндбанк и Викториабанк. 20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло «Юнистрим» в свой санкционный список.