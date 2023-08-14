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Финансы

Курс доллара упал ниже 98 рублей, евро – ниже 107

Ведомости

Курс доллара упал ниже 98 руб., следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 18:16 мск, стоимость американской валюты составила 97,36 руб. (-2,08%). Евро торгуется по 106,21 руб. (-2,36%). 

14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро – 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Укрепление рубля произошло на фоне сообщения Банка России о проведении 15 августа внеочередного заседания совета директоров по вопросу ключевой ставки. Изначально заседание по ставке было запланировано на 15 сентября.

21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.

Ранее по теме: Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Ранее сегодня в Банке России вновь не исключили повышения ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. При этом регулятор заявил об отсутствии угрозы для финансовой стабильности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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