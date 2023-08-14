Курс доллара упал ниже 98 рублей, евро – ниже 107

Ранее сегодня в Банке России вновь не исключили повышения ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. При этом регулятор заявил об отсутствии угрозы для финансовой стабильности России.