Курс доллара упал ниже 98 рублей, евро – ниже 107
Курс доллара упал ниже 98 руб., следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 18:16 мск, стоимость американской валюты составила 97,36 руб. (-2,08%). Евро торгуется по 106,21 руб. (-2,36%).
14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро – 111 руб. впервые с 23 марта 2022 г. Укрепление рубля произошло на фоне сообщения Банка России о проведении 15 августа внеочередного заседания совета директоров по вопросу ключевой ставки. Изначально заседание по ставке было запланировано на 15 сентября.
21 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Это первое повышение с сентября 2022 г., когда ЦБ опустил ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила повышение ставки стремлением вернуть инфляцию к уровню в 4%. При этом она допустила дальнейшее повышение ставки.
Ранее сегодня в Банке России вновь не исключили повышения ключевой ставки в будущем с целью ужесточить денежно-кредитную политику и вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 г. При этом регулятор заявил об отсутствии угрозы для финансовой стабильности России.