Банк БРИКС зарегистрирует программу выпуска облигаций в рупиях на $2,5 млрд
Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) зарегистрирует программу выпуска облигаций в индийских рупиях на сумму $2,5 млрд. Об этом в рамках саммита БРИКС в ЮАР сообщил финансовый директор банка Лесли Маасдорп.
По его словам, действие программы будет рассчитано на пять лет, пишет Reuters.
22 августа глава НБР Дилма Руссефф в интервью Financial Times рассказала, что банк планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах в рамках политики, направленной на снижение зависимости от доллара. По ее словам, в этом году НБР может предоставить кредиты в размере $8-10 млрд.
Руссефф считает, что такой подход позволит заемщикам в странах – членах БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США. НБР будет выдавать кредиты, не требуя проведения какой-то определенной политики, как это делает МВФ и Всемирный банк, уточнила Руссефф.
Министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару. «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам», – пояснил он.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи.