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Финансы

Банк БРИКС зарегистрирует программу выпуска облигаций в рупиях на $2,5 млрд

Ведомости

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) зарегистрирует программу выпуска облигаций в индийских рупиях на сумму $2,5 млрд. Об этом в рамках саммита БРИКС в ЮАР сообщил финансовый директор банка Лесли Маасдорп.

По его словам, действие программы будет рассчитано на пять лет, пишет Reuters.

22 августа глава НБР Дилма Руссефф в интервью Financial Times рассказала, что банк планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах в рамках политики, направленной на снижение зависимости от доллара. По ее словам, в этом году НБР может предоставить кредиты в размере $8-10 млрд.

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Руссефф считает, что такой подход позволит заемщикам в странах – членах БРИКС избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США. НБР будет выдавать кредиты, не требуя проведения какой-то определенной политики, как это делает МВФ и Всемирный банк, уточнила Руссефф.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказывал, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару. «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам», – пояснил он.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в очном формате впервые за три года. Россию на мероприятии очно представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует по видеосвязи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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