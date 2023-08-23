Банк БРИКС зарегистрирует программу выпуска облигаций в рупиях на $2,5 млрд

22 августа глава НБР Дилма Руссефф в интервью Financial Times рассказала, что банк планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах в рамках политики, направленной на снижение зависимости от доллара. По ее словам, в этом году НБР может предоставить кредиты в размере $8-10 млрд.