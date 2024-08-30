ЦБ раскрыл подробности расширения пилота по цифровому рублю
С 1 сентября в России начнется новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями, сообщил Центробанк. При этом общее число участников пилота увеличится в разы.
Ранее в программе принимали участие около 600 человек и 22 компании, теперь появится возможность подключить до 9000 человек и 1200 компаний. Кроме того, в пилоте появятся новые операции – возможность оплаты по динамическому QR-коду и переводы между компаниями. По-прежнему в рамках пилота будут доступны открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты).
Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в проекте с самого начала – августа 2023 г. В дальнейшем этот список планируется дополнить. В начале июля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что в очереди на испытание цифрового рубля находятся 19 банков.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю. В декабре 2023 г. регулятор заявлял, что полноценное внедрение новой формы валюты начнется не раньше 2025 г. В марте этого года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Федеральное казначейство и Банк России ускорят взаимодействие в области внедрения цифрового рубля в 2024 г.
17 июля президент России Владимир Путин призвал начать полномасштабное внедрение цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и в сферу финансов.