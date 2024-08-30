ЦБ раскрыл подробности расширения пилота по цифровому рублю

Ранее в программе принимали участие около 600 человек и 22 компании, теперь появится возможность подключить до 9000 человек и 1200 компаний. Кроме того, в пилоте появятся новые операции – возможность оплаты по динамическому QR-коду и переводы между компаниями. По-прежнему в рамках пилота будут доступны открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты).