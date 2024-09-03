Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с переводом средств на «безопасный» счет
Наиболее актуальными мошенническими схемами являются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и Банка России с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024.
Он уточнил, что в таких случаях мошенники либо запрашивают данные карты, пароли и прочую информацию, чтобы самостоятельно похитить средства, либо убеждают людей совершать переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах и оформление кредитов.
«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», – пояснил Кузнецов.
20 августа Банк России сообщил, что за II квартал 2024 г. злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала.
Всего за апрель – июнь этого года зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным Центробанка, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.
2 августа Минцифры анонсировало создание в России единой платформы для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства.