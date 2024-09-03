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Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с переводом средств на «безопасный» счет

Ведомости

Наиболее актуальными мошенническими схемами являются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и Банка России с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет. Об этом сообщил «РИА Новости» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024.

Он уточнил, что в таких случаях мошенники либо запрашивают данные карты, пароли и прочую информацию, чтобы самостоятельно похитить средства, либо убеждают людей совершать переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах и оформление кредитов.

«Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», – пояснил Кузнецов.

20 августа Банк России сообщил, что за II квартал 2024 г. злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала.

Всего за апрель – июнь этого года зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным Центробанка, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

2 августа Минцифры анонсировало создание в России единой платформы для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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