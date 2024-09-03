Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с переводом средств на «безопасный» счет

Всего за апрель – июнь этого года зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным Центробанка, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.