В Госдуме допустили использование цифровых валют РФ и КНР для расчетов
Цифровые валюты центральных банков России и Китая будут рассматриваться как один из расчетных инструментов между странами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.
«Безусловно, цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне, как только для этого возникнут необходимые технологические и регуляторные условия», – сказал он.
Депутат выразил уверенность, что это поможет «беспрепятственному осуществлению трансграничных платежей». Сейчас Госдума следит за опытом Китая по внедрению цифрового юаня и изучает предложения по его использованию во внешней торговле.
Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. В конце стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники газеты «Коммерсантъ» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин.
Reuters в конце августа сообщило, что китайские банки начали «массово» прекращать операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. При этом банковский источник утверждает, что сделки с КНР не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства РФ, поскольку в приоритетных областях платежи проходят гладко. Другой собеседник, близкий к российскому правительству, заявил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары.
Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что «партнерский дух» отношений России и Китая позволяет решать текущие проблемы. По его словам, «при таких объемах» торгово-экономических отношений и «недружественной окружающей обстановке» избежать трудностей невозможно.