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В Госдуме допустили использование цифровых валют РФ и КНР для расчетов

Ведомости

Цифровые валюты центральных банков России и Китая будут рассматриваться как один из расчетных инструментов между странами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

«Безусловно, цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне, как только для этого возникнут необходимые технологические и регуляторные условия», – сказал он.

Депутат выразил уверенность, что это поможет «беспрепятственному осуществлению трансграничных платежей». Сейчас Госдума следит за опытом Китая по внедрению цифрового юаня и изучает предложения по его использованию во внешней торговле.

Проблемы с переводами в Китай из России начались в декабре 2023 г., когда США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, сотрудничающих с российскими предприятиями ВПК. В конце стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Собеседники газеты «Коммерсантъ» утверждали, что платежи могут находиться на счетах по несколько недель, после чего их возвращают обратно без объяснения причин.

Reuters в конце августа сообщило, что китайские банки начали «массово» прекращать операции с Россией, задерживая платежи на миллиарды юаней. При этом банковский источник утверждает, что сделки с КНР не вызывают серьезной обеспокоенности у высшего руководства РФ, поскольку в приоритетных областях платежи проходят гладко. Другой собеседник, близкий к российскому правительству, заявил, что российские экспортеры не испытывают трудностей с получением платежей за импортируемые Китаем товары.

Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что «партнерский дух» отношений России и Китая позволяет решать текущие проблемы. По его словам, «при таких объемах» торгово-экономических отношений и «недружественной окружающей обстановке» избежать трудностей невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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