Выдачи потребкредитов в «Сбере» в сентябре снизились на 39%
Объем новых выданных потребительских кредитов в «Сбере» в сентябре сократился на 39% по сравнению с августом, составив 164,4 млрд руб. Об этом сообщил журналистам директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
«Рынок потребительского кредитования снижается, и по итогам сентября рынок новых выдач может снизиться более чем на 30%. Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября. Но все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса», – уточнил Широков.
По его словам, снижение связано с ужесточением регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок к риску с 1 сентября этого года и ростом стоимости фондирования на фоне увеличения стоимости доходности облигаций федерального займа и ключевой ставки Банка России.
13 сентября совет директоров Центробанка увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным Банка России, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предположил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре.