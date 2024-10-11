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Выдачи потребкредитов в «Сбере» в сентябре снизились на 39%

Ведомости

Объем новых выданных потребительских кредитов в «Сбере» в сентябре сократился на 39% по сравнению с августом, составив 164,4 млрд руб. Об этом сообщил журналистам директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

«Рынок потребительского кредитования снижается, и по итогам сентября рынок новых выдач может снизиться более чем на 30%. Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября. Но все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса», – уточнил Широков.

По его словам, снижение связано с ужесточением регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок к риску с 1 сентября этого года и ростом стоимости фондирования на фоне увеличения стоимости доходности облигаций федерального займа и ключевой ставки Банка России.

13 сентября совет директоров Центробанка увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. По данным Банка России, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также предположил, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20% в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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