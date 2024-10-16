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ВТБ создаст юрлицо для передачи долгов перед недружественными кредиторами

Ведомости

Акционеры ВТБ на внеочередном общем собрании приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка юридического лица. Новому обществу до конца года будут переданы активы и обязательства перед кредиторами из недружественных стран на сумму до 170 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

В рамках реорганизации уставный капитал банка ВТБ не изменится, к новому обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей организации.

«До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд руб. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 г.», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В ходе собрания также приняты решения об утверждении новых редакций устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о наблюдательном совете и правлении банка.

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. В том же году в силу вступил закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

9 октября 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний. Пьянов тогда пояснил журналистам, что у ВТБ нет планов производить «выкуп акций у недружественных лиц, какие-то операции, кроме реорганизационных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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