ВТБ создаст юрлицо для передачи долгов перед недружественными кредиторами

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. В том же году в силу вступил закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.