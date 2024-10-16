ВТБ создаст юрлицо для передачи долгов перед недружественными кредиторами
Акционеры ВТБ на внеочередном общем собрании приняли решение о реорганизации в форме выделения из банка юридического лица. Новому обществу до конца года будут переданы активы и обязательства перед кредиторами из недружественных стран на сумму до 170 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
В рамках реорганизации уставный капитал банка ВТБ не изменится, к новому обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей организации.
«До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд руб. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 г.», – сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В ходе собрания также приняты решения об утверждении новых редакций устава, положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ВТБ, положения о наблюдательном совете и правлении банка.
ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. В том же году в силу вступил закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.
9 октября 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний. Пьянов тогда пояснил журналистам, что у ВТБ нет планов производить «выкуп акций у недружественных лиц, какие-то операции, кроме реорганизационных».