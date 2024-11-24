Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Банки Турции не получали уведомления о запрете операций с картами Газпромбанка

Ведомости

Три крупнейших турецких банка Denizbank, İş bankası и VakifBank не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, при этом возникла проблема со снятием наличных. Об этом со ссылкой на представителей банков пишет «РИА Новости».

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 24 ноября стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков. Еще в ряде стран карты перестали работать.

В Анкаре некоторые услуги можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снять наличные в банкомате уже не получился, писало «РИА Новости». По данным агентства, последний раз сделать это в банкоматах Denizbank, İş bankası и VakifBank, которые обслуживали карты UnionPay, удавалось до 22 ноября.

24 ноября агентство по горячей линии банков уточнило, получали ли они уведомление от официальных властей о запрете на операции с картами российского банка. Во всех трех банках отрицательно ответили на вопрос, представительница турецкого Denizbank назвала проблему со снятием наличных системной.

На фоне ограничений США приложение Газпромбанка пропало из магазина App Store. «РИА Новости» писало, что приложение с 24 ноября перестало работать на iPhone в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных