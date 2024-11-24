Банки Турции не получали уведомления о запрете операций с картами Газпромбанка

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 24 ноября стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков. Еще в ряде стран карты перестали работать.