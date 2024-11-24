Банки Турции не получали уведомления о запрете операций с картами Газпромбанка
Три крупнейших турецких банка Denizbank, İş bankası и VakifBank не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, при этом возникла проблема со снятием наличных. Об этом со ссылкой на представителей банков пишет «РИА Новости».
21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка и ряда других российских банков. На следующий день банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 24 ноября стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков. Еще в ряде стран карты перестали работать.
В Анкаре некоторые услуги можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снять наличные в банкомате уже не получился, писало «РИА Новости». По данным агентства, последний раз сделать это в банкоматах Denizbank, İş bankası и VakifBank, которые обслуживали карты UnionPay, удавалось до 22 ноября.
24 ноября агентство по горячей линии банков уточнило, получали ли они уведомление от официальных властей о запрете на операции с картами российского банка. Во всех трех банках отрицательно ответили на вопрос, представительница турецкого Denizbank назвала проблему со снятием наличных системной.
На фоне ограничений США приложение Газпромбанка пропало из магазина App Store. «РИА Новости» писало, что приложение с 24 ноября перестало работать на iPhone в Турции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.