Россия контактирует с Турцией по проблеме в сфере банковских переводов

14 декабря Hürriyet сообщила, что власти Турции обсудили с США вопрос о том, чтобы для Анкары сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка. В конце ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что страна ведет переговоры с США об исключении из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. По данным издания, вопрос обсуждался в ходе встреч с американской стороной. Анкара подала «необходимые заявки», в США их получили и изучают.