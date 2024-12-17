Россия контактирует с Турцией по проблеме в сфере банковских переводов
Россия на фоне введения санкций на регулярной основе ведет переговоры с Турцией по платежам за поставляемые товары. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
«Санкционная политика США в отношении России, в том числе в свете включения в список рестрикций Газпромбанка, негативно отражается на развитии российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. Россия на регулярной основе проводит консультации с турецкой стороной по вопросу платежей за поставляемые в рамках двусторонней торговли товары», – уточнил Буравов.
14 декабря Hürriyet сообщила, что власти Турции обсудили с США вопрос о том, чтобы для Анкары сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка. В конце ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что страна ведет переговоры с США об исключении из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. По данным издания, вопрос обсуждался в ходе встреч с американской стороной. Анкара подала «необходимые заявки», в США их получили и изучают.
21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк и несколько других российских банков. Байрактар после этого указал, что Турция «против любого решения, которое повлияет на поставки газа из России». По его словам, РФ является важным поставщиком природного газа для Турции и торговля газом должна продолжаться без перебоев.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив порядка 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.