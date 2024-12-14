Hürriyet: Турция и США обсудили исключения в санкциях против Газпромбанка

В конце ноября турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил, что Турция ведет переговоры с США о получении привилегии – исключения из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. По данным Hürriyet, этот вопрос обсуждался во время встреч с американской стороной. Анкара, как отмечается, подала «необходимые заявки», в США их получили и изучают.