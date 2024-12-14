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Hürriyet: Турция и США обсудили исключения в санкциях против Газпромбанка

Ведомости

Турецкие власти обсудили с США вопрос о том, чтобы для Анкары сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка, пишет газета Hürriyet.

По данным издания, Анкару посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

В конце ноября турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил, что Турция ведет переговоры с США о получении привилегии – исключения из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. По данным Hürriyet, этот вопрос обсуждался во время встреч с американской стороной. Анкара, как отмечается, подала «необходимые заявки», в США их получили и изучают.

21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк и ряд других российских банков. Байрактар после этого в эфире телеканала TRT Haber заявил, что Анкара «против любого решения, которое повлияет на поставки газа из России». Он отметил, что Москва является важным поставщиком природного газа для Турции, и подчеркнул, что торговля газом должна продолжаться без перебоев.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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