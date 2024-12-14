Hürriyet: Турция и США обсудили исключения в санкциях против Газпромбанка
Турецкие власти обсудили с США вопрос о том, чтобы для Анкары сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка, пишет газета Hürriyet.
По данным издания, Анкару посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
В конце ноября турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил, что Турция ведет переговоры с США о получении привилегии – исключения из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. По данным Hürriyet, этот вопрос обсуждался во время встреч с американской стороной. Анкара, как отмечается, подала «необходимые заявки», в США их получили и изучают.
21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк и ряд других российских банков. Байрактар после этого в эфире телеканала TRT Haber заявил, что Анкара «против любого решения, которое повлияет на поставки газа из России». Он отметил, что Москва является важным поставщиком природного газа для Турции, и подчеркнул, что торговля газом должна продолжаться без перебоев.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.