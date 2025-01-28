Оператор системы «Мир» будет ограничивать внесение средств на виртуальные карты

«Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ в декабре 2024 г. писали, что с июля по сентябрь мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. – это в два раза больше показателя кварталом ранее (4,77 млрд руб.). Размер похищенных в III квартале средств соразмерен размеру за все первое полугодие, когда злоумышленники похитили 9 млрд руб., из которых в сумме удалось вернуть только 619,5 млн руб. Всего за девять месяцев текущего года граждане и бизнес потеряли от действий мошенников более 18,3 млрд руб.