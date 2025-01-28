Оператор системы «Мир» будет ограничивать внесение средств на виртуальные карты
Оператор платежной системы «Мир» – Национальная система платежных карт (НСПК) – запустит сервис для ограничения операции внесения денег на виртуальные карты, если они были выпущены менее двух дней назад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представительство компании.
Необходимость запуска такого сервиса, который по заявлению НСПК будет опциональным, объясняется борьбой с мошенниками. «Злоумышленники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. Правда, владелец их больше не увидит», – говорится в материале.
В связи с этим НСПК может предложить банкам возможность ограничения внесения средств на вновь созданные виртуальные карты. Сервис может быть запущен с весны 2025 г.
Банк России в середине января сообщил, что мошенники все чаще обманывают россиян, убеждая их перевести деньги на только что выпущенную виртуальную или токенизированную карту, доступом к которым обладают злоумышленники. В ЦБ пояснили, что чаще всего для усыпления бдительности жертв мошенники просят оформить виртуальную карту непосредственно перед внесением денег в банкомат.
«Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ в декабре 2024 г. писали, что с июля по сентябрь мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. – это в два раза больше показателя кварталом ранее (4,77 млрд руб.). Размер похищенных в III квартале средств соразмерен размеру за все первое полугодие, когда злоумышленники похитили 9 млрд руб., из которых в сумме удалось вернуть только 619,5 млн руб. Всего за девять месяцев текущего года граждане и бизнес потеряли от действий мошенников более 18,3 млрд руб.