ВТБ увеличит число розничных клиентов на треть в 2025 году

29 января ВТБ заявил, что в 2025 г. прогнозируется падение продаж розничных кредитов на 30%. По информации банка, россияне в этом году оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн руб., что будет почти на 30% меньше результата 2024 г., когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн руб. Такая динамика, полагают в ВТБ, будет связана с сохраняющимися высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Центробанка – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн руб. в автокредитовании. Кроме того, повлияет и изменение господдержки в сегменте – сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам.