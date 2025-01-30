ВТБ увеличит число розничных клиентов на треть в 2025 году
Банк ВТБ планирует увеличить число активных розничных клиентов на 7,5 млн человек и к концу 2025 г. обслуживать, в общей сложности, 32,5 млн клиентов, сообщил заместитель председателя правления банка Георгий Горшков.
По словам Горшкова, на данный момент, банк регулярно обслуживает 25 млн человек.
Основными факторами для привлечения новых клиентов Горшков обозначил сохранение высоких ставок по вкладам и накопительным счетам, запуск новых предложений по программе лояльности, резкий рост стратегических партнерств с крупными организациями в сфере телеком, транспорта, маркетплейсами и финтех-компаниями, активное развитие «Семейного банка», развитие программ для пенсионных и социальных зачислений и интеграция с российским национальным коммерческим банком (РНКБ).
Горшков также обозначил основные задачи для банка – органический рост за счет развития программ с выгодой от сбережений или регулярных транзакций по картам, расширение партнерских проектов, в которых клиенты получат дополнительные преимущества от привычных сервисов, интеграция РНКБ, привлечение новых клиентов, которые присоединятся к ВТБ в южном регионе России.
Согласно стратегии банка, к концу 2026 г. ВТБ планирует увеличить активную клиентскую базу до 35 млн человек.
29 января ВТБ заявил, что в 2025 г. прогнозируется падение продаж розничных кредитов на 30%. По информации банка, россияне в этом году оформят розничные кредиты примерно на 9,1 трлн руб., что будет почти на 30% меньше результата 2024 г., когда общерыночные продажи составили 12,8 трлн руб. Такая динамика, полагают в ВТБ, будет связана с сохраняющимися высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Центробанка – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн руб. в автокредитовании. Кроме того, повлияет и изменение господдержки в сегменте – сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам.