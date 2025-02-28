Силуанов оценил влияние санкционного давления на «Сбер»

США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка в апреле 2022 г. Ограничения предполагают полную блокировку активов на территории США, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. В мае 2022 г. Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций.