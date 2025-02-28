Силуанов оценил влияние санкционного давления на «Сбер»
Несмотря на оказываемое санкционное давление, «Сбер» продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам раскрытия отчетности организации по МСФО.
«Только в прошлом году «Сбер» перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 млрд руб. В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка», – сказал Силуанов.
Председатель правления «Сбера» Герман Греф 27 февраля заявил, что ожидает ужесточения санкций против организации. При этом он отметил, что уже «перестал считать» введенные ограничения.
США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка в апреле 2022 г. Ограничения предполагают полную блокировку активов на территории США, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. В мае 2022 г. Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций.