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Силуанов оценил влияние санкционного давления на «Сбер»

Ведомости

Несмотря на оказываемое санкционное давление, «Сбер» продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам раскрытия отчетности организации по МСФО.

«Только в прошлом году «Сбер» перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 млрд руб. В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка», – сказал Силуанов.

Сбербанк заработал за 2024 г. рекордную прибыль в размере 1,58 трлн руб., следует из его сокращенной отчетности по МСФО. Рост за прошедший год составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%. 

Председатель правления «Сбера» Герман Греф 27 февраля заявил, что ожидает ужесточения санкций против организации. При этом он отметил, что уже «перестал считать» введенные ограничения.

США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка в апреле 2022 г. Ограничения предполагают полную блокировку активов на территории США, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. В мае 2022 г. Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от международной банковской системы платежей SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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