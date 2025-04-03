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Минфин перейдет к продаже валюты и золота с 7 апреля

Ведомости

Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая в соответствии с бюджетным правилом направит на продажу иностранную валюту и золото на сумму 35,9 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

В сообщении министерства говорится, что ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд руб. Общий объем средств, предназначенных для продажи ранее приобретенной иностранной валюты и золота, составит 35,9 млрд руб.

24 марта стало известно, что Центральный банк (ЦБ) России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Операции будут приостановлены с 1 апреля 2025 г. еще на полгода. Ограничения касаются переводов со счетов, которые открыты физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 г. Соответствующее решение принято для поддержания финансовой стабильности.

ЦБ в марте продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, в течение месяца можно будет перевести не более $10 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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