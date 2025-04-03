Минфин перейдет к продаже валюты и золота с 7 апреля
Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая в соответствии с бюджетным правилом направит на продажу иностранную валюту и золото на сумму 35,9 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
В сообщении министерства говорится, что ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд руб. Общий объем средств, предназначенных для продажи ранее приобретенной иностранной валюты и золота, составит 35,9 млрд руб.
24 марта стало известно, что Центральный банк (ЦБ) России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Операции будут приостановлены с 1 апреля 2025 г. еще на полгода. Ограничения касаются переводов со счетов, которые открыты физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 г. Соответствующее решение принято для поддержания финансовой стабильности.
ЦБ в марте продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж с 1 апреля до 30 сентября 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут за месяц перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов, в течение месяца можно будет перевести не более $10 000.