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Нацбанк Казахстана сохранил ставку на уровне 16,5%

Ведомости

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п. п.). Это следует из сообщения на сайте регулятора.

По итогам марта годовая инфляция повысилась до 10%. Ее ключевым драйвером остается сфера услуг «ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в I квартале и удорожания рыночных услуг», говорится в сообщении. 

Месячная инфляция в Казахстане показывает первые признаки стабилизации, отмечает нацбанк. Согласно статистике, в марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг. 

«Проинфляционные риски сохраняются и обусловлены главным образом высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки», – говорится в сообщении.

7 марта нацбанк Казахстана повысил ставку до 16,5% с 15,25% годовых. Председатель казахстанского регулятора Тимур Сулейменов говорил, что регулятор допускает дальнейшее повышение ставки. Решение повысить базовую ставку тогда было принято для того, чтобы возможное дальнейшее повышение не было слишком резким. 

В 2024 г. нацбанк Казахстана прогнозировал инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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