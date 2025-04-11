Нацбанк Казахстана сохранил ставку на уровне 16,5%

7 марта нацбанк Казахстана повысил ставку до 16,5% с 15,25% годовых. Председатель казахстанского регулятора Тимур Сулейменов говорил, что регулятор допускает дальнейшее повышение ставки. Решение повысить базовую ставку тогда было принято для того, чтобы возможное дальнейшее повышение не было слишком резким.