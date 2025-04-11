Нацбанк Казахстана сохранил ставку на уровне 16,5%
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п. п.). Это следует из сообщения на сайте регулятора.
По итогам марта годовая инфляция повысилась до 10%. Ее ключевым драйвером остается сфера услуг «ввиду более значимого, чем ожидалось, повышения регулируемых тарифов в I квартале и удорожания рыночных услуг», говорится в сообщении.
Месячная инфляция в Казахстане показывает первые признаки стабилизации, отмечает нацбанк. Согласно статистике, в марте инфляция замедлилась до 1,3% по сравнению с 1,5% в феврале в основном за счет непродовольственной компоненты и рыночных услуг.
«Проинфляционные риски сохраняются и обусловлены главным образом высоким уровнем инфляционных ожиданий, дальнейшим ростом тарифов, либерализацией цен и ожидаемым повышением налоговой нагрузки», – говорится в сообщении.
7 марта нацбанк Казахстана повысил ставку до 16,5% с 15,25% годовых. Председатель казахстанского регулятора Тимур Сулейменов говорил, что регулятор допускает дальнейшее повышение ставки. Решение повысить базовую ставку тогда было принято для того, чтобы возможное дальнейшее повышение не было слишком резким.
В 2024 г. нацбанк Казахстана прогнозировал инфляцию на уровне 7,5–9,5%, в 2025 г. – 5,5–7,5%, в 2026 г. – 5–7%. Согласно прогнозу регулятора, в 2025 г. темпы роста ВВП составят 5–6%, в 2026 г. – 3,5–4,5%.