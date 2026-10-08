На рынке цифровых прав появилась первая СРО

После появления первой СРО операторы информационных систем, уже включенные в реестр ЦБ, обязаны вступить в нее в течение 180 дней. Для ОИС, которые допускаются на рынок после 1 сентября 2026 г., этот срок составляет 90 дней с момента включения в реестр. Сейчас в реестре Банка России находятся 25 операторов информационных систем.