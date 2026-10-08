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Главная / Финансы /

На рынке цифровых прав появилась первая СРО

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) стала первой саморегулируемой организацией (СРО) операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Банк России внес соответствующие сведения в единый реестр СРО финансового рынка, сообщила пресс-служба регулятора.

После появления первой СРО операторы информационных систем, уже включенные в реестр ЦБ, обязаны вступить в нее в течение 180 дней. Для ОИС, которые допускаются на рынок после 1 сентября 2026 г., этот срок составляет 90 дней с момента включения в реестр. Сейчас в реестре Банка России находятся 25 операторов информационных систем.

10 сентября НАУФОР сообщила о намерении получить статус СРО для операторов информационных систем на рынке ЦФА. Организация планировала участвовать в разработке стандартов деятельности участников рынка и контролировать их соблюдение.

Объем российского рынка ЦФА продолжает расти. 8 октября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что объем размещений ЦФА в России по итогам 2026 г. может составить до 900 млрд руб. По оценке АКРА, совокупный объем размещенных ЦФА к концу года может достигнуть 1,4–1,5 трлн руб. против примерно 1,1 трлн руб. в 2025 г.

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