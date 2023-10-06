Семья манипулировала фьючерсами ради победы в инвестиционном конкурсе

Манипуляцию и выявила команда финансового мониторинга «Тинькофф инвестиций», говорит его представитель. Четверо участников покупали по заниженной цене низколиквидные фьючерсы с «пустым стаканом» (то есть когда на бумагу отсутствует заявка на покупку и продажу) и продавали друг другу по завышенной, пояснил представитель брокера. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд. Выявив это в рамках чемпионата, брокер передал ЦБ данные с доказательствами сговора и манипуляции. Также участники были дисквалифицированы навсегда и теперь ограничены в использовании сервисов «Тинькофф инвестиций», отметил представитель брокера.