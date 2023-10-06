Семья манипулировала фьючерсами ради победы в инвестиционном конкурсе

Семья манипулировала фьючерсами ради победы в инвестиционном конкурсеМанипуляцию выявил брокер «Тинькофф инвестиций» во время проведения турнира
Банк России выдал предписание и ограничил операции по торговым счетам пяти родственников, которые манипулировали фьючерсами, сообщается на сайте ЦБ. С мая 2022 г. по февраль 2023 г. Алексей, Тамара, Константин и Артем Шубины вместе с Татьяной Дроздовой заключали взаимные сделки с фьючерсами по предварительному соглашению ради победы «в инвестиционном конкурсе российского брокера».
Название брокера ЦБ не раскрывает, но это был «Тинькофф»: речь идет о турнире брокера «Тинькофф инвестиций» под названием «Российский инвестиционный чемпионат», рассказал его представитель. В состязании участники должны были продемонстрировать лучшую доходность, а призовой фонд конкурса составлял около 100 млн руб. Условия конкурса запрещали манипулировать ценами на активы, например, торговать по договоренности – когда группа инвесторов совершает друг с другом сделки для намеренного движения цен на определенные активы, чтобы использовать это для заработка.
Манипуляцию и выявила команда финансового мониторинга «Тинькофф инвестиций», говорит его представитель. Четверо участников покупали по заниженной цене низколиквидные фьючерсы с «пустым стаканом» (то есть когда на бумагу отсутствует заявка на покупку и продажу) и продавали друг другу по завышенной, пояснил представитель брокера. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд. Выявив это в рамках чемпионата, брокер передал ЦБ данные с доказательствами сговора и манипуляции. Также участники были дисквалифицированы навсегда и теперь ограничены в использовании сервисов «Тинькофф инвестиций», отметил представитель брокера.
Сделки Шубиных и Дроздовой привели к существенным отклонениям объема торгов фьючерсами, говорится в сообщении ЦБ. Под манипуляции попало 16 видов активов – в основном разгоняли фьючерсы на акции голубых фишек («Алроса», «Норильский никель», «Магнит», «Татнефть», Газпром). Также инвесторы торговали фьючерсами на акции добывающих компаний («Мечела», НЛМК, «Русала», ММК, префы «Сургутнефтегаза») и волатильных эмитентов («Детский мир», «Россети»). Кроме этого, для манипуляций использовали акции «Самолета», АФК «Система», Мосбиржи и мини-индекс РТС (шаг цены в десять раз меньше, чем для обычного, и составляет $0,1).
Инвесторы нарушили закон о манипулировании, так как передавали информацию о сделках, что является инсайдом, поясняет регулятор в своем сообщении. В их отношении приняты административные меры. Манипулирование рынком, если действие не содержит уголовно наказуемого действия, влечет для физлиц административный штраф в размере от 3000 до 5000 руб.
Всего за 2023 г. ЦБ выявил 13 фактов манипулирования рынком путем инсайда, следует из данных регулятора, – это на три больше, чем за 2022 г.