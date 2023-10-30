«Северсталь» первой получила разрешение не замещать евробонды

Российские эмитенты обязаны до 1 января 2024 г. заместить свои еврооблигации, права на которые учитываются в российских депозитариях, а до тех пор – платить по ним в рублях, следует из майского указа президента. Документ касается активов российских частных и институциональных инвесторов на сумму свыше 1,8 трлн руб., оценивает собеседник в брокере. В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, который продлевает этот срок до конца 2024 г., – это позволит решить проблему для компаний, которые прорабатывают замещение, но не укладываются в нужные сроки по техническим причинам, пояснил знакомый с обсуждениями источник.