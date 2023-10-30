«Северсталь» первой получила разрешение не замещать евробонды

«Северсталь» первой получила разрешение не замещать евробондыКомпания продолжит платить инвесторам в рублях
«Северсталь» первой получила разрешение правительственной комиссии не замещать еврооблигации, сообщил представитель сталелитейной компании. Послабление относится к серии еврооблигаций с погашением в сентябре 2024 г. совокупной номинальной стоимостью $800 млн и с купоном 3,15% годовых. «Северсталь» будет и дальше исполнять обязательства по своим евробондам в порядке, ранее одобренном большинством держателей, – инвесторы, чьи права учитываются в российских депозитариях, продолжат получать выплаты в рублях. Держатели, чьи права учитываются в зарубежных депозитариях, также продолжат получать прямые выплаты в рублях, но на счета типа «Д» в российских банках при условии своевременной подачи заявления и необходимых документов.
Российские эмитенты обязаны до 1 января 2024 г. заместить свои еврооблигации, права на которые учитываются в российских депозитариях, а до тех пор – платить по ним в рублях, следует из майского указа президента. Документ касается активов российских частных и институциональных инвесторов на сумму свыше 1,8 трлн руб., оценивает собеседник в брокере. В сентябре в Госдуму был внесен законопроект, который продлевает этот срок до конца 2024 г., – это позволит решить проблему для компаний, которые прорабатывают замещение, но не укладываются в нужные сроки по техническим причинам, пояснил знакомый с обсуждениями источник.
По президентскому указу эмитент вправе не замещать евробонды, если они должны быть погашены до конца 2024 г., что актуально для «Северстали». «Северсталь», возможно, считает замещение нецелесообразным – до погашения бумаг осталось 11 месяцев, что вполне допустимый срок ожидания для многих инвесторов, считает собеседник в брокере. «Северсталь» – одна из немногих компаний, которые активно используют счета типа «Д» в процессе обслуживания еврооблигаций, что и могло повлиять на решение Минфина разрешить их не замещать, говорит источник.
На заинтересованность многих компаний в замещении влияет возможность возникновения навеса продавцов, что спровоцирует снижение цен на локальном рынке, говорит собеседник в брокере. Совокупный объем замещенных бумаг составляет $16 млрд, всего было осуществлено 32 выпуска, следует из данных Cbonds. Больше всего замещающих выпусков у «Газпром капитала» (21 выпуск общим объемом $13 млрд). Среди других эмитентов – «Лукойл» (четыре выпуска на $1,1 млрд), «Фосагро» (два выпуска на $740 млн). По одному выпуску заместили ММК, Совкомфлот, «Металлоинвест» и др.
Хотя навес предложения после эмиссии замещающих бондов действительно создается, эти бумаги пользуются большим спросом у розничных инвесторов – объем торговли ими превышает 25% от всего вторичного корпоративного рынка облигаций, говорит собеседник в брокере.
Эмитенты, которые еще не выпустили замещающие бумаги, проводят опросы держателей о целесоообразности этого процесса: так поступили «Норникель», НЛМК, РЖД и ВЭБ.РФ. Но не все компании делают это корректно, отмечал ранее руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. Например, заявленный РЖД принцип подсчета, который по умолчанию засчитывает голоса не приславших форму держателей согласными с незамещением, некорректен, указывал эксперт. Также в опросе РЖД не спрашивала, желает ли держатель обменять свои бумаги на замещающие. Большинство инвесторов, помимо получения выплат, вероятно хотят иметь ликвидный актив и убрать риски изменения механизма платежей в будущем, добавлял Булгаков.
В проводимом ВЭБ.РФ опросе также прямо сообщается о нежелании эмитента выпускать замещающие облигации и запрашивается согласие держателей на сохранение денежных выплат по ним, а не выпуск новых бумаг, указывал Булгаков. Причиной проведения опроса госкорпорация указывала экономию на издержках. «Норникель» и НЛМК также избегали упоминания возможности обмена на замещающие бумаги при проведении аналогичных опросов, отмечал Булгаков.