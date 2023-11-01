ГТЛК выплатит пропущенные купоны по евробондам 2 ноября

ГТЛК выплатит пропущенные купоны по евробондам 2 ноябряЛизинговая компания не платила держателям своих бумаг с апреля 2022 по май 2023 года
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 2 ноября выплатить купонные платежи по еврооблигациям, пропущенные с апреля 2022 г. по май 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. ГТЛК выплатит инвесторам более $84 млн, но платить будет в рублях – в эквиваленте это 7,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 ноября. Пропущенные выплаты по всем выпускам еврооблигаций ГТЛК планирует перечислить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) единовременно.
Выплата купонов и обслуживание замещающих облигаций заложены в финансовую модель ГТЛК, компания внимательно отслеживает изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будет оперативно на них реагировать, добавляет представитель компании, говорил ранее «Ведомостям» представитель компании.
Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. В августе ГТЛК возобновила выплату купонного дохода по еврооблигациям.
У ГТЛК в обращении находится шесть выпусков евробондов объемом $3,25 млрд с погашением в 2024-2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК оценивает объем своей задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (144,9 млрд руб.), говорил ранее ее представитель.
В октябре совет директоров ГТЛК одобрил выпуск замещающих облигаций, писали «Ведомости». Замещение планируется поэтапно провести до конца 2023 г. 31 октября лизинговая компания направила эмиссионную документацию замещающих бондов на регистрацию в Банк России. Регистрации выпусков ожидается в течение 15 рабочих дней.
Суды сейчас рассматривают девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по евробондам, говорил ранее представитель компании. Самая большая сумма требований у УК «Первая» – 3,15 млрд руб., но 18 октября Арбитражный суд Москвы приостановил производство по этому делу до вступления в силу решения по коллективному иску частных инвесторов к ГТЛК, который рассматривается в том же суде.
Изначально коллективный иск подали 34 физлица и финансовая компания «Солид-НК», требуя с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов, писали «Ведомости». Но с тех пор к нему начали присоединяться все больше держателей бондов: о намерении сделать это заявляли представители инвестбанка «Синара», его дочернего Газэнергобанка, а также «Ак Барс банка», «БКС страхование жизни» и один частный инвестор. Также к иску намерены присоединиться IT-компания «Софтлайн», операционная компания брокера БКС «БКС консалтинг», торговая площадка «РТС-тендер», а также ООО «Арсенал», «Сити XXI век», «Технологии успеха» и «ИКФ Спамиг».
Также с ГТЛК судятся банки «РЕСО кредит» (35,1 млн руб.), «Авангард» ($384 300), «Александровский» и «НС банк» (17,96 млн руб.), страховщики «Ингосстрах» (сумма требований не указана в картотеке), «Ингосстрах-жизнь» ($75 000) и «Росгосстрах жизнь» (6,38 млн руб.).
В мае был выпущен указ президента № 430, который обязал российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, либо выпустить до 1 января 2024 г. локальные бумаги, либо платить по своим обязательствам перед держателями этих евробондов. До принятия этого указа выпуск замещающих облигаций был добровольным, но платить по своим обязательствам компании все равно были должны. Под действие указа подпадают еврооблигации, права которых учитываются российскими депозитариями. Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вправе сделать исключение для компаний по замещению евробондов. Первой разрешение не замещать евробонды в октябре получила «Северсталь».
Замещающие бонды уже выпустили семь компаний – «Газпром», «Лукойл», ММК, «Фосагро», «Совкомфлот», «Металлоинвест» и «Борец». Сервис Cbonds оценивает объем этого рынка примерно в $15 млрд. Он может удвоиться до конца года, писали ранее «Ведомости»: замещение бумаг станет обязательным для всех эмитентов. Из 31 выпуска всех бондов 21 сейчас приходится на «Газпром».