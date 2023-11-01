ГТЛК выплатит пропущенные купоны по евробондам 2 ноября

Изначально коллективный иск подали 34 физлица и финансовая компания «Солид-НК», требуя с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов, писали «Ведомости». Но с тех пор к нему начали присоединяться все больше держателей бондов: о намерении сделать это заявляли представители инвестбанка «Синара», его дочернего Газэнергобанка, а также «Ак Барс банка», «БКС страхование жизни» и один частный инвестор. Также к иску намерены присоединиться IT-компания «Софтлайн», операционная компания брокера БКС «БКС консалтинг», торговая площадка «РТС-тендер», а также ООО «Арсенал», «Сити XXI век», «Технологии успеха» и «ИКФ Спамиг».