«Кифа» открыла книгу заявок на участие в IPOЭмитента оценили в 6,3–7,2 млрд рублей
Российско–китайская торговая b2b–платформа «Кифа» (ПАО «Кифа») открыла книгу заявок на участие в IPO (первичное публичное размещение) и установила индикативный ценовой диапазон акций в диапазоне 92–110 руб., говорится в сообщении компании (есть у «Ведомостей»).
Объем free-float (акции в свободном обращении) не превысит 30%. При этом сделка пройдет в рамках объема инвестиционной программы, уточнил «Ведомостям» представитель компании. Если IPO пройдет по нижней ценовой границе диапазона, то объем размещения не превысит 18,5 млн акций, если по нижней ценовой границе – то компания разместит около 15,5 млн акций. В обоих случаях размер сделки составит 1,7 млрд руб.
Таким образом, организаторы определили капитализацию компании в диапазоне примерно 6,3–7,2 млрд руб. Перед IPO аналитики «Финама» оценивали 100% акций «Кифы» примерно в 8,44 млрд руб. Эксперты допускали, что в ходе размещения возможен дисконт. Исходя из индикативного ценового диапазона, дисконт составил 10-25%. Размещение пройдет в формате cash-in – инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
Представители «Кифы» ранее на пресс–конференции говорили о том, что привлеченные средства компания планирует направить на реализацию инвестиционной программы, которая оценивается в 1,7 млрд руб. Из них 800 млн руб. будет потрачено на строительство хабов, 400 млн руб. – на усиление команды и маркетинг. Еще 200 млн руб. «Кифа» намерена потратить на IT, в том числе на расширение функционала и мобильное приложение, 300 млн руб. – на сделки M&A.
«Кифа» намерена использовать механизм стабилизации цены на акции в размере не более 15% от объема предложения на срок не менее 30 дней с даты начала размещения акций на Мосбирже. Компания и контролирующий акционер ООО «Научно-техническое развитие Кифа Сылу (Пекин)» согласились на локап-период продолжительностью 180 дней с даты начала размещения акций с учетом некоторых обычных исключений.
Аналитики «Финама» на презентации среди привлекательности инвестиционного кейса «Кифы» отмечали быстрорастущий рынок, на котором работает компания. Объем российско–китайской цифровой торговли в 2023 г. увеличился на 83% до $1,5 млрд руб., говорят данные аналитической компании Miracle Advisory. По прогнозам их экспертов, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) этого рынка в 2024–2027 гг. составит 31%.
Эксперты финансового холдинга обращали внимание на низкую долговую нагрузку компании (чистый долг/EBITDA), которая на конец 2023 г. находилась на уровне −1,35x. Чистый долг за этот период составил -118 млн руб. Также среди факторов привлекательности – развитие трансграничной торговли как государственный приоритет Россия и Китая, а также глубокую интеграцию компании с китайской таможней и межгосударственными таможенными структурами.
Среди рисков аналитики выделяли малоизвестность бренда, усиливающуюся конкуренцию и невысокую маржинальность. Рентабельность бизнеса «Кифы» по EBITDA в 2023 г. снизилась до 1,52% по сравнению с 2,57% в 2022 г. В сервисе «Private-Trade» (в основном, крупные поставки) наценка платформы в 2023 г. составила 2,5–5%, в «Open-Trade» (в основном, мелкооптовые партии) – 8–13%. При этом доля менее маржинальной торговли, по сервису «Private-Trade», в 2023 г. в общей выручке составила 64,9%, тогда как в 2022 г. 48,3%.
В начале июля «Кифа» утвердила дивидендную политику. Согласно ей, платформа планирует направлять на дивиденды до 50% годовой чистой прибыли по МСФО. Начало выплат ожидается после 2026 г., когда платформа погасит облигационный займ на 200 млн руб., который она выпустила в прошлом году.
Выручка «Кифы» за I квартал 2024 г. по МСФО выросла на 54% год к году до 1,3 млрд руб., торговый оборот (GMV) – на 54% до 1,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. за аналогичный период 2023 г. EBITDA составила 5,6 млн руб. по сравнению с отрицательным показателем (–2 млн руб.) по итогам I квартала 2023 г.
Мосбиржа 23 июля включила акции компании во второй уровень листинга под тикером QIFA. Сбор заявок продлится 25 июля с 10:00 по мск и завершится 7 августа в 15:00. Начало торгов запланировано на 8 августа 2024 г.