«Кифа» открыла книгу заявок на участие в IPO

Среди рисков аналитики выделяли малоизвестность бренда, усиливающуюся конкуренцию и невысокую маржинальность. Рентабельность бизнеса «Кифы» по EBITDA в 2023 г. снизилась до 1,52% по сравнению с 2,57% в 2022 г. В сервисе «Private-Trade» (в основном, крупные поставки) наценка платформы в 2023 г. составила 2,5–5%, в «Open-Trade» (в основном, мелкооптовые партии) – 8–13%. При этом доля менее маржинальной торговли, по сервису «Private-Trade», в 2023 г. в общей выручке составила 64,9%, тогда как в 2022 г. 48,3%.