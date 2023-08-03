Минфин Бельгии отказался разблокировать активы «Цифра брокера» в Euroclear

2 августа о том, что Минфин Бельгии начал пересматривать решения об отказе в разблокировке ценных бумаг частных инвесторов, которые лежат в международном депозитарии Euroclear, писал «Коммерсантъ». Издание узнало о том, что в начале января частный инвестор подал заявление на разблокировку $10 млн, хранящихся на его брокерских счетах. А уже в апреле его просьба была частично удовлетворена. Инвестор получил лицензию на разблокировку дивидендов и купонов. После обжалования этого решения ему выдали лицензию на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров при условии сохранения их в ЕС или Швейцарии, где у инвестора были открыты счета, а также на разблокировку дивидендов и купонов.