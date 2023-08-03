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Инвестиции

Минфин Бельгии отказался разблокировать активы «Цифра брокера» в Euroclear

Ведомости

Минфин Бельгии не удовлетворил заявление ООО «Цифра брокер» на получение лицензии на разблокировку активов, замороженных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель инвестиционной компании. Ранее об этом сообщило Frank Media.

«Действительно, недавно мы получили уведомление об отказе в удовлетворении заявления. Тем не менее, компания не согласилась с формальными основаниями для отказа», – отметил представитель «Цифра брокер».

По его словам, юристы компании в сотрудничестве с консультантами готовят административную жалобу на решение казначейства Бельгии, которую подадут в Государственный совет этой страны.

«Цифра брокер» подал заявление в Минфин королевства на получение лицензии на разблокировку активов, замороженных на счетах НРД в Euroclear, в декабре 2022 г.

Российские активы за рубежом были заморожены после начала спецоперации на Украине, когда западные страны ввели масштабные санкции в отношении российских юрлиц и физлиц. 20 июля 2023 г. Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро. 

2 августа о том, что Минфин Бельгии начал пересматривать решения об отказе в разблокировке ценных бумаг частных инвесторов, которые лежат в международном депозитарии Euroclear, писал «Коммерсантъ». Издание узнало о том, что в начале января частный инвестор подал заявление на разблокировку $10 млн, хранящихся на его брокерских счетах. А уже в апреле его просьба была частично удовлетворена. Инвестор получил лицензию на разблокировку дивидендов и купонов. После обжалования этого решения ему выдали лицензию на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров при условии сохранения их в ЕС или Швейцарии, где у инвестора были открыты счета, а также на разблокировку дивидендов и купонов.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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