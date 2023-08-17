VK выпустит замещающие облигации
VK приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства. Об этом говорится в сообщении компании.
В связи с этим дочерняя компания ООО «Мэйл.Ру финанс» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями, пояснили в компании.
Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены до инвесторов после того, как Банк России зарегистрирует эмиссионные документы.
На фоне новости стоимость депозитарных расписок компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 1,52% до 720,6 руб. По состоянию на 11:05 мск она составляла 716 руб. (+0,87%).
Ранее акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит свою деятельность в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством и будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
VK также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE).
Как сообщали «Ведомости», с 16 августа Мосбиржа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, участвовать в которой в качестве маркетмейкеров могут любые участники торгов. Первым поддерживать котировки в качестве маркетмейкера начнет Газпромбанк. Ожидается, что до конца года в рамках указа президента об обязательном замещении еврооблигаций объем рынка увеличится вдвое.