Газета
Инвестиции

VK выпустит замещающие облигации

Ведомости

VK приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства. Об этом говорится в сообщении компании.

В связи с этим дочерняя компания ООО «Мэйл.Ру финанс» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями, пояснили в компании.

Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены до инвесторов после того, как Банк России зарегистрирует эмиссионные документы.

На фоне новости стоимость депозитарных расписок компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 1,52% до 720,6 руб. По состоянию на 11:05 мск она составляла 716 руб. (+0,87%).

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит свою деятельность в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством и будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

VK также приняла решение о делистинге депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Как сообщали «Ведомости», с 16 августа Мосбиржа запустила открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, участвовать в которой в качестве маркетмейкеров могут любые участники торгов. Первым поддерживать котировки в качестве маркетмейкера начнет Газпромбанк. Ожидается, что до конца года в рамках указа президента об обязательном замещении еврооблигаций объем рынка увеличится вдвое.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных