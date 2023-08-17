VK выпустит замещающие облигации

Ранее акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов в Россию. VK продолжит свою деятельность в качестве международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством и будет находиться в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.