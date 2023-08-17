В Райффайзенбанке заявили об усилении инфляционного давления без всплесков

Тем не менее, баланс рисков на среднесрочном горизонте остается на стороне проинфляционных, несмотря на то, что в последние дни курс рубля вернулся на уровни ниже 95 руб. за доллар, утверждают эксперты. По их мнению, регулятор вряд ли рассматривает вариант снижения ключевой ставки в этом году, хотя опция с ее повышением возможна в случае пессимистичного сценария.