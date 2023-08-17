В Райффайзенбанке заявили об усилении инфляционного давления без всплесков
Аналитики Райффайзенбанка пришли к выводу, что инфляционное давление по более устойчивым компонентам потребительской корзины с поправкой на сезонность в первой половине августа 2023 г. усилилось относительно июня-июля. Об этом говорится в сообщении банка.
По данным Росстата, инфляция к середине августа ускорилась до 4,6% в годовом выражении. По мнению экспертов банка, в условиях зашумленности эффектом базы, годовая оценка не дает понимания о характере проинфляционного давления. Более того, недельные оценки в начале августа (без каких-либо корректировок) также остаются достаточно низкими – в пределах 0,1% н./н, добавляют эксперты. При этом охлаждение инфляционных оценок сейчас происходит на фоне дешевеющей из-за сезонности плодоовощной продукции.
Аналитики банка считают, что ускорение инфляции носит постепенный характер. На их взгляд, в динамике потребительского спроса сейчас отсутствуют всплески, которые могли бы привести к скачкам инфляции. Они добавляют, что даже если риск такого всплеска и был, то ЦБ удалось купировать его через внеплановое повышение ключевой ставки.
Тем не менее, баланс рисков на среднесрочном горизонте остается на стороне проинфляционных, несмотря на то, что в последние дни курс рубля вернулся на уровни ниже 95 руб. за доллар, утверждают эксперты. По их мнению, регулятор вряд ли рассматривает вариант снижения ключевой ставки в этом году, хотя опция с ее повышением возможна в случае пессимистичного сценария.
Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития, годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66% после 4,43% неделей ранее. За неделю цены выросли в среднем на 0,1%.
ЦБ 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% на фоне ослабления рубля. Причиной решения стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.