«СПБ биржа» опубликовала итоги торгов за сентябрь
Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на «СПБ бирже» по итогам сентября 2023 г. составил $2,42 млрд, что на 29,06% по сравнению с августом текущего года ($3,41 млрд) и на 58,65% меньше в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Участники торгов заключили в сентябре 2,55 млн сделок в режиме основных торгов. Среднедневной объем торгов составил $0,12 млрд, (-18,18% по сравнению с августом). При этом число активных счетов в отчетный месяц составило 12,42 млн (-27,07%). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,18 млн.
В топ-10 по объему торгов вошли акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla ( 29,38% от общего объема торгов в сентябре), NVIDIA (5,59%), Marathon Digital (3,10%), Amazon (2,3%), Coinbase (2,13%), Apple (1,99%), Microsoft (1,67%), Virgin Galactic (1,66%), Advanced Micro Devices (1,43%), Netflix (1,28%).
«СПБ биржа» также опубликовала данные по объему сделок с ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже. По итогам сентября он составил 0,84 млрд гонконгских долларов $107,47 млн), что меньше на 41,64% по сравнению с показателем в августе и в 2,13 раза больше, чем в сентябре 2022 г.
В топ-10 по объему торгов по гонконгским ценным бумагам в сентябре вошли акции Alibaba (9,67%), JD.com (8,75%), Li Auto (5,36%), XPeng (5,27%), iShares Hang Seng TECH ETF (4,36%), NIO (4,23%), Country Garden (3,78%), Sinopec (3,26%), Baidu (3,03%), Li Ning (2,26%).
Отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на «СПБ бирже» индекс SPB1003 в сентябре снизился на 7,07% до 746,63 пункта.
«СПБ биржа» с 12 сентября полностью перешла на дружественную депозитарную цепочку для учета всех гонконгских бумаг. Сделки с этими бумагами доступны неквалифицированным российским инвесторам.
В июне на бирже Гонконга (HKEX) появилась возможность торговать ценными бумагами в гонконгских долларах и юанях вне зависимости от валюты выпуска.