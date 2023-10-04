«СПБ биржа» опубликовала итоги торгов за сентябрь

«СПБ биржа» также опубликовала данные по объему сделок с ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже. По итогам сентября он составил 0,84 млрд гонконгских долларов $107,47 млн), что меньше на 41,64% по сравнению с показателем в августе и в 2,13 раза больше, чем в сентябре 2022 г.