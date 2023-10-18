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Мосбиржа в нерабочий день 6 ноября будет проводить торги на всех рынках

Ведомости

Мосбиржа в нерабочий день, понедельник, 6 ноября будет проводить торги на всех рынках за исключением отдельных инструментов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Ограничения коснутся сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом заключение в этот день внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Торги проводятся в обычном режиме 3 и 7 ноября, 4-5 ноября — выходные неторговые дни, указала площадка.

Ранее Мосбиржа сообщила, что возобновит проведение аукциона открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке с 30 октября. 

Проведение аукциона прекратилось после приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торговая площадка решила заморозить операции до завершения повторного тестирования модуля.

16 октября Мосбиржа запустила проведение биржевых товарных аукционов по продаже молока и молочных продуктов с погрузкой в автотранспорт покупателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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