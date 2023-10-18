Мосбиржа в нерабочий день 6 ноября будет проводить торги на всех рынках
Мосбиржа в нерабочий день, понедельник, 6 ноября будет проводить торги на всех рынках за исключением отдельных инструментов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Ограничения коснутся сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
При этом заключение в этот день внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
Торги проводятся в обычном режиме 3 и 7 ноября, 4-5 ноября — выходные неторговые дни, указала площадка.
Проведение аукциона прекратилось после приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Тогда торговая площадка решила заморозить операции до завершения повторного тестирования модуля.
16 октября Мосбиржа запустила проведение биржевых товарных аукционов по продаже молока и молочных продуктов с погрузкой в автотранспорт покупателя.