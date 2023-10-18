Мосбиржа в нерабочий день 6 ноября будет проводить торги на всех рынках

Мосбиржа в нерабочий день, понедельник, 6 ноября будет проводить торги на всех рынках за исключением отдельных инструментов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Ограничения коснутся сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.