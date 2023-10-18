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Инвестиции

Чистая прибыль «Уралкалия» за 2023 год сократилась на 98%

Ведомости

Чистая прибыль производителя удобрений «Уралкалий» по РСБУ за первые девять месяцев 2023 г. составила 2,5 млрд руб., что на 98,2% меньше, чем за тот же период 2022 г. Это следует из отчетности компании по РСБУ.

Выручка «Уралкалия» за девять месяцев сократилась на 26% до 177,8 млрд руб., валовая прибыль — на 42,12% до 129,6 млрд руб., прибыль от продаж — на 17,8% до 98,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала до 6,5 млрд руб. по сравнению с 171,25 млрд руб. за первые девять месяцев 2022 г. Общий долг «Уралкалия» составил 579 млрд руб.

В конце сентября компания провела платеж по синдицированному долгу (PXF). Для этого корпорация использовала заблокированные на залоговых счетах средства в размере более 9,3 млрд руб.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия. Входит в состав основных активов компании «Уралхим».

Ранее «Уралхим» заявил о планах поставить в страны Африки почти 300 000 т удобрений. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2022 г. «Уралхим» экспортировал в Африку 258 000 т, «Уралкалий» – 58 000 т, ТоАЗ (также принадлежит «Уралхиму») – 55 000 т.

В апреле в компании сообщали, что группа «Уралхим-Уралкалий» отправила на безвозмездной основе из Риги гуманитарную партию удобрений объемом 34 000 т в Кению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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