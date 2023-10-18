Чистая прибыль «Уралкалия» за 2023 год сократилась на 98%
Выручка «Уралкалия» за девять месяцев сократилась на 26% до 177,8 млрд руб., валовая прибыль — на 42,12% до 129,6 млрд руб., прибыль от продаж — на 17,8% до 98,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала до 6,5 млрд руб. по сравнению с 171,25 млрд руб. за первые девять месяцев 2022 г. Общий долг «Уралкалия» составил 579 млрд руб.
В конце сентября компания провела платеж по синдицированному долгу (PXF). Для этого корпорация использовала заблокированные на залоговых счетах средства в размере более 9,3 млрд руб.
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия. Входит в состав основных активов компании «Уралхим».
В апреле в компании сообщали, что группа «Уралхим-Уралкалий» отправила на безвозмездной основе из Риги гуманитарную партию удобрений объемом 34 000 т в Кению.