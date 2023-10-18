Чистая прибыль «Уралкалия» за 2023 год сократилась на 98%

Выручка «Уралкалия» за девять месяцев сократилась на 26% до 177,8 млрд руб., валовая прибыль — на 42,12% до 129,6 млрд руб., прибыль от продаж — на 17,8% до 98,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала до 6,5 млрд руб. по сравнению с 171,25 млрд руб. за первые девять месяцев 2022 г. Общий долг «Уралкалия» составил 579 млрд руб.