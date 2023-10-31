Акции «Акрона» подешевели на фоне выхода отчета по РСБУ за девять месяцев

Валовая прибыль производителя за первые девять месяцев 2023 г. уменьшилась вдвое до 45,4 млрд руб. по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Прибыль от продаж год к году снизилась в 2,5 раза до 31,9 млрд руб. Общая выручка компании за период составила 94,4 млрд руб. – на 29,1% меньше год к году.