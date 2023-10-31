Акции «Акрона» подешевели на фоне выхода отчета по РСБУ за девять месяцев
На фоне публикации финансовых результатов по РСБУ акции компании к 12:25 мск подешевели до 18 814 руб. (-1,08% к цене на момент закрытия основных торгов 30 октября). Индекс Мосбиржи составил 3191,92 пункта (-1,09%). С начала года котировки бумаг «Акрона» увеличились на 3,32%, бенчмарк – на 48,18%.
Валовая прибыль производителя за первые девять месяцев 2023 г. уменьшилась вдвое до 45,4 млрд руб. по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Прибыль от продаж год к году снизилась в 2,5 раза до 31,9 млрд руб. Общая выручка компании за период составила 94,4 млрд руб. – на 29,1% меньше год к году.
В ранее опубликованном отчете «Акрона» по МСФО по результатам первого полугодия 2023 г. значилось, что чистая прибыль за период уменьшилась почти в четыре раза до 19 млрд руб. EBITDA компании снизилась в 2,2 раза и составила 36,8 млрд руб. Выручка снизилась в 1,6 раза до 87,9 млрд руб.
Компания сообщала, что планирует до конца года выплатить владельцам своих акций дивиденды в размере 4,7 млрд руб. Кроме того, в августе 2023 г. группа продлила имеющиеся опционы на покупку и продажу акций ВКК на доли 10% и 19,9% до февраля 2024 г. и декабря 2023 г. соответственно.
Летом «Акрон» заявил о намерении оспорить решение министерства развития и технологий Польши по экспроприации акций в польском химическом холдинге Grupa Azoty. Российская компания владеет 19,82% акций Azoty с 2012 г., а крупнейшим держателем бумаг польской компании является государственное казначейство, которому принадлежит 32,05% акций. Экспроприация нужна властями республики для того, чтобы продать и затем переоформить ценные бумаги, уточнили в «Акроне».