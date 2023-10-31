«Аэрофлот» получил убыток в 94,6 млрд рублей с января по сентябрь
Акции «Аэрофлота» к 18:40 мск стоили 39,43 руб. – на 1,2% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов 30 октября. Индекс Мосбиржи составлял 3202,19 пункта (-0,8%). С начала года котировки компании выросли на 60,3%, бенчмарк – на 48,7%
Выручка перевозчика в III квартале увеличилась на 36,2% год к году до 151,9 млрд руб. С января по сентябрь совокупный доход составил 357,3 млрд руб. – на 42,8% больше, чем по итогам первых девяти месяцев 2022 г. В то же время себестоимость продаж составила 353,2 млрд руб. (+18,3% год к году).
Компания объяснила, что такой результат связан с ростом ключевых расходов. С января по сентябрь «Аэрофлот» потратил на авиакеросин 23,7 млрд руб., при этом 70% роста составило увеличение закупок топлива для обеспечения обновленных программ перевозок. Также авиакомпания по итогам периода направила 19,1 млрд руб. на ремонт и техническое обслуживание самолетов.
В сентябре компания завершила страховое урегулирование по 18 воздушным судам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap. После введения западных санкций в 2022 г. иностранные лизингодатели обязаны были в течение нескольких недель расторгнуть договоры лизинга с российскими авиакомпаниями, которые, в свою очередь, должны были вернуть суда и двигатели собственникам. Но правительство России ввело запрет на вывоз воздушных судов и ключевых комплектующих без согласования с Минобороны и ФСБ. Это позволило сохранить машины на территории России и избежать дефицита в российской гражданской авиации. После завершения страхового урегулирования самолеты останутся в эксплуатации «Аэрофлота».