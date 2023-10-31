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Инвестиции

«Аэрофлот» получил убыток в 94,6 млрд рублей с января по сентябрь

Ведомости

Чистый убыток «Аэрофлота» по результатам III квартала 2023 г. уменьшился на 42% год к году почти до 13 млрд руб. С января по сентябрь показатель составил 94,6 млрд против прибыли в размере 58,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из бухгалтерской отчетности авиакомпании.

Акции «Аэрофлота» к 18:40 мск стоили 39,43 руб. – на 1,2% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов 30 октября. Индекс Мосбиржи составлял 3202,19 пункта (-0,8%). С начала года котировки компании выросли на 60,3%, бенчмарк – на 48,7%

Выручка перевозчика в III квартале увеличилась на 36,2% год к году до 151,9 млрд руб. С января по сентябрь совокупный доход составил 357,3 млрд руб. – на 42,8% больше, чем по итогам первых девяти месяцев 2022 г. В то же время себестоимость продаж составила 353,2 млрд руб. (+18,3% год к году).

Компания объяснила, что такой результат связан с ростом ключевых расходов. С января по сентябрь «Аэрофлот» потратил на авиакеросин 23,7 млрд руб., при этом 70% роста составило увеличение закупок топлива для обеспечения обновленных программ перевозок. Также авиакомпания по итогам периода направила 19,1 млрд руб. на ремонт и техническое обслуживание самолетов.

«Аэрофлот» «очистил» 18 иностранных самолетов и пять двигателей в парке

Источники оценивают сумму сделки в 40–50 млрд рублей без учета двигателей

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что увеличил перевозки пассажиров за три квартала на 15%. За девять месяцев 2023 г. года пассажиропоток составил 35,8 млн человек. 

В сентябре компания завершила страховое  урегулирование по 18 воздушным судам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap. После введения западных санкций в 2022 г. иностранные лизингодатели обязаны были в течение нескольких недель расторгнуть договоры лизинга с российскими авиакомпаниями, которые, в свою очередь, должны были вернуть суда и двигатели собственникам. Но правительство России ввело запрет на вывоз воздушных судов и ключевых комплектующих без согласования с Минобороны и ФСБ. Это позволило сохранить машины на территории России и избежать дефицита в российской гражданской авиации. После завершения страхового урегулирования самолеты останутся в эксплуатации «Аэрофлота».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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