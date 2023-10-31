«Аэрофлот» получил убыток в 94,6 млрд рублей с января по сентябрь

В сентябре компания завершила страховое урегулирование по 18 воздушным судам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap. После введения западных санкций в 2022 г. иностранные лизингодатели обязаны были в течение нескольких недель расторгнуть договоры лизинга с российскими авиакомпаниями, которые, в свою очередь, должны были вернуть суда и двигатели собственникам. Но правительство России ввело запрет на вывоз воздушных судов и ключевых комплектующих без согласования с Минобороны и ФСБ. Это позволило сохранить машины на территории России и избежать дефицита в российской гражданской авиации. После завершения страхового урегулирования самолеты останутся в эксплуатации «Аэрофлота».