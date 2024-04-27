Индекс RGBI вернулся на минимумы середины апреля
Индекс гособлигаций RGBI вернулся на минимумы середины апреля. По сравнению с закрытием 25 апреля он потерял 0,6% и сегодня опустился до минимума 113,82 пункта. С начала апреля он потерял 1,35%.
Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) негативно отреагировал на итоги заседания Банка России по ключевой ставке, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич в блоге на «Смартлабе». По его словам, доходность индексного портфеля выросла на 12 б.п. – до 13,73% (максимум с весны 2022 г.)
Банк России на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%.
Ранее аналитики, опрошенные «Ведомостями», не исключили дальнейшее снижение индекс RGBI. В частности, к новым минимальным отметкам 2022 г., предполагал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. Индекс включает 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. С начала года он упал почти на 6%.