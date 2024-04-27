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Индекс RGBI вернулся на минимумы середины апреля

Ведомости

Индекс гособлигаций RGBI вернулся на минимумы середины апреля. По сравнению с закрытием 25 апреля он потерял 0,6% и сегодня опустился до минимума 113,82 пункта. С начала апреля он потерял 1,35%.

Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) негативно отреагировал на итоги заседания Банка России по ключевой ставке, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич в блоге на «Смартлабе». По его словам, доходность индексного портфеля выросла на 12 б.п. – до 13,73% (максимум с весны 2022 г.)

Банк России на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%.

Ранее аналитики, опрошенные «Ведомостями», не исключили дальнейшее снижение индекс RGBI. В частности, к новым минимальным отметкам 2022 г., предполагал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. Индекс включает 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. С начала года он упал почти на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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