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Мосбиржа обжаловала изъятие акций СМЗ в пользу государства

Ведомости

Мосбиржа подала апелляцию по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Это следует из картотеки арбитражных дел 17 арбитражного апелляционного суда.

Речь идет об акциях, которые принадлежат миноритарным держателям. На апелляцию Мосбиржи обратил внимание «Интерфакс».

Жалобу от 27 апреля на решение Арбитражного суда Пермского края еще не приняли к производству, Мосбиржа выступает в деле в качестве третьего лица.

В марте арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ, принадлежащих более 2000 миноритариев. В качестве ответчиков к делу были привлечены 2266 физических и юридических лиц – держателей акций завода.

В апреле РБК со ссылкой на прокуратуру Пермского края сообщал, что все владельцы акций СМЗ не являются добросовестными покупателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги. По данным ведомства, приватизация предприятия была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планах преобразовать завод в акционерное общество в Госкомимущество России. В результате соответствующие материалы на утверждение не получило правительство РФ. В связи с этим прокуратура считает, что акционеры, которые купили бумаги завода на Мосбирже (торги шли до октября 2022 г.), также не являются добросовестными приобретателями.

В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ. Прокуратура утверждала, что приватизация предприятия в 1990-е гг. прошла незаконно. Впоследствии контрольный пакет акций СМЗ перешел к «Росатому». В марте 2024 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора Прикамья об истребовании в пользу государства оставшихся акций СМЗ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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