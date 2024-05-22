Минфин разместил ОФЗ на 11,16 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26246RMFS с датой погашения 12 марта 2036 г. на 11,157 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
По итогам размещения объем спроса составил 34,444 млрд руб., выручка от размещения – 10,023 млрд руб. Цена отсечения составляет 89,5515% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 14,30% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 89,5783% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 14,30% годовых.
13 мая министерство финансов утвердило параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.
8 мая Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 15,628 млрд руб. По итогам апреля Минфином было размещено ОФЗ на 190 млрд руб. За март ведомство разместило ОФЗ на 247 млрд руб.