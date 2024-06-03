Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года

По состоянию на 14:51 мск рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,79% и достиг 3095,4 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,94% до 1092,53 пункта. В 14:59 мск рублевый индекс составил 3094,87 пункта, после чего вырос до 3104,6 по состоянию на 15:06 мск.