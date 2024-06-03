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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов первые с 3 января 2024 г., следует из данных на официальном сайте торговой площадки.

По состоянию на 14:51 мск рублевый индекс Мосбиржи снизился на 3,79% и достиг 3095,4 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,94% до 1092,53 пункта. В 14:59 мск рублевый индекс составил 3094,87 пункта, после чего вырос до 3104,6 по состоянию на 15:06 мск.

17 мая индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля 2022 г. превысил 3500 пунктов. Тогда долларовый индекс РТС достигнул максимума в 1212,07 пункта (+0,34%).

31 мая стало известно, что Мосбиржа обновила базы расчетов индексов акций, они начнут действовать с 21 июня. В базу расчета главного бенчмарка российского фондового рынка, индекса Мосбиржи, и его долларового аналога, индекса РТС, войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». При расчете индекса акций широкого рынка с 21 июня будут учитываться акции «Европлана», «МТС банка», «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и «Займера»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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