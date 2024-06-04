Объем торгов на Мосбирже в мае вырос на 25% год к году

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае составил 126,7 трлн руб., что на 34,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. (94,2 трлн руб.). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Мосбиржи.