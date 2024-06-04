Объем торгов на Мосбирже в мае вырос на 25% год к году
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае составил 126,7 трлн руб., что на 34,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. (94,2 трлн руб.). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Мосбиржи.
Объем торгов на фондовом рынке в мае составил 4,1 трлн руб., что на 28% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (3,2 трлн руб.).
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 39% за год, достигнув 2,5 трлн руб. Среднедневной объем торгов достиг 119,3 млрд руб.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 13,8% и составил 1,6 трлн руб. (1,4 трлн руб. в мае 2023 г.). Среднедневной объем торгов составил 75,1 млрд руб. (в мае 2023 г. – 66 млрд).
В мае 2024 г. на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 1,3 трлн руб.
Объем торгов на срочном рынке вырос на 22% и составил 7,2 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 341,6 млрд руб.
Объем торгов на валютном рынке вырос на 39,5% за год и достиг 29,3 трлн руб. Объем торгов инструментами спот составил 10,5 трлн руб., объем сделок своп и форвардов – 18,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,4 трлн руб.
Объем торгов на денежном рынке достиг 84,7 трлн руб. что на 34,6% больше, чем в мае 2023 г. (62,9 трлн руб.). Среднедневной объем операций составил 4 трлн руб.
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 35,6 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами – 26,5 трлн.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 52,3 млрд руб. (в мае 2023 г. – 25,5 млрд руб.). Речь идет, в том числе, об объеме торгов золотом, который составил 48,2 млрд руб. (7,1 т) и серебром – 4,1 млрд руб. (34,0 т).
4 июня Мосбиржа зафиксировала проблемы при выставлении заявок по ряду инструментов фондового рынка. Другие подробности не приводились, как и не назывались причины сбоя.
31 мая сообщалось, что Мосбиржа обновила базы расчетов индексов акций. Их действие начнется с 21 июня. В базу расчета главного бенчмарка российского фондового рынка, индекса Мосбиржи, и его долларового аналога, индекса РТС, войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». При расчете индекса акций широкого рынка с 21 июня будут учитываться акции «Европлана», «МТС банка», «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и «Займера».