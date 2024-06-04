Расписки Ozon выросли на 8,6%

Рост стоимости бумаг может быть связан с заявлениями IR-директора Марии Берасневой на форуме Ozon Comeon 2024 4 июня. «Интерфакс» со ссылкой на заявление Берасневой писал, что маркетплейс не намерен выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции. Она не раскрыла точную долю акционеров-нерезидентов Ozon, но отметила, что большая часть крупных акционеров – западных фондов перестали быть акционерами компании со второй половины 2023 г.