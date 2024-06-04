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Расписки Ozon выросли на 8,6%

Ведомости

Максимально за день котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Ozon росли на 8,6% до пика в 4406,5 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На закрытии основной торговой сессии их стоимость скорректировалась до 4341 руб., за торговый день она увеличилась на 7%. Индекс Мосбиржи прибавил 1,5% и составил 3186,9 пункта, IT-индекс вырос на 4,8% до 3954 п. С начала года бенчмарки увеличились на 2,8 и 45,7% соответственно, стоимость расписок компании – на 54,1%.

Рост стоимости бумаг может быть связан с заявлениями IR-директора Марии Берасневой на форуме Ozon Comeon 2024 4 июня. «Интерфакс» со ссылкой на заявление Берасневой писал, что маркетплейс не намерен выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции. Она не раскрыла точную долю акционеров-нерезидентов Ozon, но отметила, что большая часть крупных акционеров – западных фондов перестали быть акционерами компании со второй половины 2023 г.

В конце апреля стало известно, что Ozon увеличил выручку в I квартале 2024 г. на 32% г/г до 122,9 млрд руб. Это произошло за счет роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки сегмента «Финтех» более чем втрое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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