Расписки Ozon выросли на 8,6%
Максимально за день котировки глобальных депозитарных расписок (ГДР) Ozon росли на 8,6% до пика в 4406,5 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На закрытии основной торговой сессии их стоимость скорректировалась до 4341 руб., за торговый день она увеличилась на 7%. Индекс Мосбиржи прибавил 1,5% и составил 3186,9 пункта, IT-индекс вырос на 4,8% до 3954 п. С начала года бенчмарки увеличились на 2,8 и 45,7% соответственно, стоимость расписок компании – на 54,1%.
Рост стоимости бумаг может быть связан с заявлениями IR-директора Марии Берасневой на форуме Ozon Comeon 2024 4 июня. «Интерфакс» со ссылкой на заявление Берасневой писал, что маркетплейс не намерен выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции. Она не раскрыла точную долю акционеров-нерезидентов Ozon, но отметила, что большая часть крупных акционеров – западных фондов перестали быть акционерами компании со второй половины 2023 г.