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Минфин РФ предложит на аукционах 19 июня ОФЗ двух выпусков

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Минфин РФ предложит на аукционах 19 июня облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS, говорится в сообщении ведомства.

Объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.

Заявки на аукционы могут подаваться через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ). Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

22 мая Минфин России разместил на аукционе ОФЗ на 11,157 млрд руб.

13 мая министерство финансов утвердило параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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