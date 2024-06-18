Минфин РФ предложит на аукционах 19 июня ОФЗ двух выпусков
Минфин РФ предложит на аукционах 19 июня облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS, говорится в сообщении ведомства.
Объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.
Заявки на аукционы могут подаваться через Мосбиржу и Санкт-Петербургскую Валютную Биржу (СПВБ). Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
13 мая министерство финансов утвердило параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.