Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся
Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщил Минфин.
«Министерство финансов РФ сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS 19 июня 2024 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», – указано в сообщении ведомства.
18 июня Минфин анонсировал, что предложит на аукционах ОФЗ-ПД № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS. Сообщалось, что объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
13 мая Минфин утвердил параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.