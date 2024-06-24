ЮГК проведет SPO по цене 0,81 рубля за акцию
Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила стомость размещения акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Бумаги будут реализованы по 0,81 руб., заявки по цене ниже этого уровня будут отклонены, сообщили «Ведомостям» в компании.
Стоимость акций ЮГК в 12:33 мск составила 0,8549 руб. – на 0,94% меньше, чем на закрытии основной торговой сессии 21 июня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,37% до 3102,9 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,5% до 7722,65 п. С начала года котировки золотодобытчика выросли на 33,79%, индекс Мосбиржи – на 0,12%. Отраслевой бенчмарк за период уменьшился на 0,63%.
Прием заявок от инвесторов на участие в SPO продлится до 16:50 мск, уточнили в компании. Брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, подчеркивается в сообщении ЮГК.
О начале сбора заявок на участие в SPO ЮГК сообщил утром 20 июня. Объем размещения может составить от 2 до 4% текущего акционерного капитала – от 4 до 8 млрд бумаг из допэмиссии.
Ранее источник, близкий к сделке, сообщил «Ведомостям», что книга заявок по размещению ЮГК была полностью покрыта в первые четыре часа. 20 июня в книге преобладал спрос со стороны институциональных инвесторов.