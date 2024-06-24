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ЮГК проведет SPO по цене 0,81 рубля за акцию

Ведомости

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила стомость размещения акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Бумаги будут реализованы по 0,81 руб., заявки по цене ниже этого уровня будут отклонены, сообщили «Ведомостям» в компании.

Стоимость акций ЮГК в 12:33 мск составила 0,8549 руб. – на 0,94% меньше, чем на закрытии основной торговой сессии 21 июня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,37% до 3102,9 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,5% до 7722,65 п. С начала года котировки золотодобытчика выросли на 33,79%, индекс Мосбиржи – на 0,12%. Отраслевой бенчмарк за период уменьшился на 0,63%.

Прием заявок от инвесторов на участие в SPO продлится до 16:50 мск, уточнили в компании. Брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, подчеркивается в сообщении ЮГК.

О начале сбора заявок на участие в SPO ЮГК сообщил утром 20 июня. Объем размещения может составить от 2 до 4% текущего акционерного капитала – от 4 до 8 млрд бумаг из допэмиссии.

Ранее источник, близкий к сделке, сообщил «Ведомостям», что книга заявок по размещению ЮГК была полностью покрыта в первые четыре часа. 20 июня в книге преобладал спрос со стороны институциональных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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