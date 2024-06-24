ЮГК проведет SPO по цене 0,81 рубля за акцию

Стоимость акций ЮГК в 12:33 мск составила 0,8549 руб. – на 0,94% меньше, чем на закрытии основной торговой сессии 21 июня. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,37% до 3102,9 пункта, индекс металлов и добычи – на 0,5% до 7722,65 п. С начала года котировки золотодобытчика выросли на 33,79%, индекс Мосбиржи – на 0,12%. Отраслевой бенчмарк за период уменьшился на 0,63%.