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Котировки «Алросы» подскочили на 3,3% на фоне решения ЕС по санкциям

Ведомости

Акции алмазодобывающей компании «Алроса» в ходе торгов подорожали на 3,3% на фоне решения Евросоюза о невключении запрета на импорт ювелирных изделий с алмазами из России в очередной пакет санкций. Максимально стоимость бумаг росла до 73,9 руб. 

К 12:54 мск биржевая цена акций «Алросы» скорректировалась до 72,6 руб. С закрытия основной сессии торгов 21 июня она увеличилась на 1,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,5% до 3100 пунктов, индекс металлов и добычи – на 0,7% до 7705,3 п. С начала года котировки компании выросли на 4,3%, индекс Мосбиржи – на 0,03%. Отраслевой бенчмарк за это время потерял 0,9%.

В документе Еврокомиссии подчеркивается, что санкции ЕС не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Также запрет российских алмазов на территории ЕС не распространяется на драгоценные камни, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.

Евросоюз принял 14 пакет антироссийских санкций 24 июня. Он включает ограничения против  116 физических и юридических лиц. ЕС также ввел санкции в отношении транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и инвестиций для завершения проектов СПГ. В рамках нового пакета ЕС ввел ответственность для компаний, которая призвана избежать участия их дочерних предприятий в процессе обхода санкций против России в третьих странах.

21 июня Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В том числе под ограничения попала «Алроса» и Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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