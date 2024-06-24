Котировки «Алросы» подскочили на 3,3% на фоне решения ЕС по санкциям
Акции алмазодобывающей компании «Алроса» в ходе торгов подорожали на 3,3% на фоне решения Евросоюза о невключении запрета на импорт ювелирных изделий с алмазами из России в очередной пакет санкций. Максимально стоимость бумаг росла до 73,9 руб.
К 12:54 мск биржевая цена акций «Алросы» скорректировалась до 72,6 руб. С закрытия основной сессии торгов 21 июня она увеличилась на 1,5%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,5% до 3100 пунктов, индекс металлов и добычи – на 0,7% до 7705,3 п. С начала года котировки компании выросли на 4,3%, индекс Мосбиржи – на 0,03%. Отраслевой бенчмарк за это время потерял 0,9%.
В документе Еврокомиссии подчеркивается, что санкции ЕС не распространяются на временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или реставрации украшений. Также запрет российских алмазов на территории ЕС не распространяется на драгоценные камни, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы.
Евросоюз принял 14 пакет антироссийских санкций 24 июня. Он включает ограничения против 116 физических и юридических лиц. ЕС также ввел санкции в отношении транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и инвестиций для завершения проектов СПГ. В рамках нового пакета ЕС ввел ответственность для компаний, которая призвана избежать участия их дочерних предприятий в процессе обхода санкций против России в третьих странах.