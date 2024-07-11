Индекс Мосбиржи отыграл просадку после дивидендного гэпа Сбербанка

10 июля индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. На минимуме бенчмарк доходил до 2967,45 (-2,84% к предыдущему закрытию основной сессии), а к концу торгов скорректировался до 2975,75 (-2,56%). Давление на индекс оказывает внешняя конъюнктура: снижение долларовых цен на нефть, укрепление рубля и миграция капитала в облигации и депозиты, поясняли «Ведомостям» эксперты. Дополнительное влияние на рынок оказывает сезон дивидендных отсечек. Июль в России – самый «дивидендный» месяц в году, на него в 2013–2023 гг. приходилось в среднем более 20% выплат, отметили аналитики.