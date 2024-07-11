Индекс Мосбиржи отыграл просадку после дивидендного гэпа Сбербанка
Индекс Мосбиржи вновь приблизился к отметке в 3000 пунктов после ухода к 2900 п. на фоне дивидендного гэпа Сбербанка (доля в индексе 16%).
Утром 11 июля бенчмарк доходил до 2901,61 п. (-2,5%), минимум с июля 2023 г., а на максимуме днем возвращался к 2996,29 п. (+0,7%). К 15:25 мск индекс составлял 2992,07 п. (+0,6%).
Валютный индекс РТС в нижней точке также падал на 2,5%, до 1040,43 п. В верхней точке бенчмарк рос на 0,7%, до 1074,38 п. К 15:25 мск он был на уровне 1072,86 п. (+0,6%).
Лидерами роста на 15:25 мск были расписки Ozon (+7,78%), акции «Аэрофлота» (+6,36%), «Россетей» (+5,84%), «Самолета» (+5,81%) и «Европлана» (+5,7%). Больше остальных ожидаемо падали «обычки» и «префы» «Сбербанка» – на 7,46% и 7,36% соответственно. 11 июля закрылся дивидендный реестр банка, выплаты за 2023 г. составят 33,3 руб. на акцию каждого вида.
10 июля индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. На минимуме бенчмарк доходил до 2967,45 (-2,84% к предыдущему закрытию основной сессии), а к концу торгов скорректировался до 2975,75 (-2,56%). Давление на индекс оказывает внешняя конъюнктура: снижение долларовых цен на нефть, укрепление рубля и миграция капитала в облигации и депозиты, поясняли «Ведомостям» эксперты. Дополнительное влияние на рынок оказывает сезон дивидендных отсечек. Июль в России – самый «дивидендный» месяц в году, на него в 2013–2023 гг. приходилось в среднем более 20% выплат, отметили аналитики.