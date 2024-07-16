Рыночную стоимость «Кифы» накануне IPO предварительно оценили в 8,44 млрд рублей

Выручка «Кифы» по итогам первого полугодия 2024 г. составила 3,3 млрд руб. и увеличилась в годовом выражении на 38%, уточнили в компании. Товарооборот (GMV) с января по июнь увеличился на 37% год к году до 3,9 млрд руб. За 2023 г. выручка компании выросла г/г на 75% до 5,7 млрд руб., чистая прибыль в прошедшем году сократилась на 24% г/г до 53,2 млн руб.