Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Рыночную стоимость «Кифы» накануне IPO предварительно оценили в 8,44 млрд рублей

Ведомости

Рыночную стоимость платформы цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» предварительно оценили на уровне 8,44 млрд руб. Об этом сообщил менеджмент компании на встрече с журналистами.

Предварительную оценку бизнеса «Кифы» в размере 8,44 млрд руб. во время подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) компании дали аналитики ФГ «Финам». Эксперты инвестдома допускают, что в рамках размещения может быть дисконт. 

Ожидаемая доля акций «Кифы» в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит до 30%, уточнили на встрече. Компания рассчитывает привлечь в ходе размещения 1,7 млрд руб. Из них 800 млн руб. «Кифа» собирается вложить в строительство хабов для экспорта и импорта, 400 млн руб. – в набор новых сотрудников и маркетинг, 200 млн руб. – в развитие IT-направления, 300 млн руб – в M&A сделки (слияния-поглощения).

Выручка «Кифы» по итогам первого полугодия 2024 г. составила 3,3 млрд руб. и увеличилась в годовом выражении на 38%, уточнили в компании. Товарооборот (GMV) с января по июнь увеличился на 37% год к году до 3,9 млрд руб. За 2023 г. выручка компании выросла г/г на 75% до 5,7 млрд руб., чистая прибыль в прошедшем году сократилась на 24% г/г до 53,2 млн руб. 

Компания планирует платить дивиденды после 2026 г. Размер выплат в соответствии с дивидендной политикой будет составлять до 50% чистой прибыли.

Основатель и председатель «Кифы» Сунь Тяньшу подтвердил в интервью «Ведомостям» намерение провести IPO 9 июля. На следующий день компания объявила, что размещение пройдет к концу лета, сделка состоится в формате cash in.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных