Рыночную стоимость «Кифы» накануне IPO предварительно оценили в 8,44 млрд рублей
Рыночную стоимость платформы цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» предварительно оценили на уровне 8,44 млрд руб. Об этом сообщил менеджмент компании на встрече с журналистами.
Предварительную оценку бизнеса «Кифы» в размере 8,44 млрд руб. во время подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) компании дали аналитики ФГ «Финам». Эксперты инвестдома допускают, что в рамках размещения может быть дисконт.
Ожидаемая доля акций «Кифы» в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит до 30%, уточнили на встрече. Компания рассчитывает привлечь в ходе размещения 1,7 млрд руб. Из них 800 млн руб. «Кифа» собирается вложить в строительство хабов для экспорта и импорта, 400 млн руб. – в набор новых сотрудников и маркетинг, 200 млн руб. – в развитие IT-направления, 300 млн руб – в M&A сделки (слияния-поглощения).
Выручка «Кифы» по итогам первого полугодия 2024 г. составила 3,3 млрд руб. и увеличилась в годовом выражении на 38%, уточнили в компании. Товарооборот (GMV) с января по июнь увеличился на 37% год к году до 3,9 млрд руб. За 2023 г. выручка компании выросла г/г на 75% до 5,7 млрд руб., чистая прибыль в прошедшем году сократилась на 24% г/г до 53,2 млн руб.
Компания планирует платить дивиденды после 2026 г. Размер выплат в соответствии с дивидендной политикой будет составлять до 50% чистой прибыли.
Основатель и председатель «Кифы» Сунь Тяньшу подтвердил в интервью «Ведомостям» намерение провести IPO 9 июля. На следующий день компания объявила, что размещение пройдет к концу лета, сделка состоится в формате cash in.