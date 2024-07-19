Акции «Совкомфлота» обвалились на фоне дивидендной отсечки

Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. 3 июля. Выплата составит 11,27 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости акций на закрытии торгов 18 июля (то есть в последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на выплату) дивидендная доходность составит 10,1%. Всего на дивиденды компания направит 2,83 млрд руб.