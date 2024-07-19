Акции «Совкомфлота» обвалились на фоне дивидендной отсечки
Акции «Совкомфлота» после открытия торгов на Мосбирже обвалились на 7,5% к предыдущему закрытию основной сессии до 103,22 руб. в связи с наступлением дивидендной отсечки. К 12:54 мск бумаги скорректировались до 106,95 руб. (-4,17%).
Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,53% до 2996,39 пункта, а транспортный индекс потерял 0,71% до 1721,24 п. С начала года бенчмарки потеряли 3,31 и 3,34% соответственно. Акции «Совкомфлота» за это время подешевели на 26,31%.
Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. 3 июля. Выплата составит 11,27 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости акций на закрытии торгов 18 июля (то есть в последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на выплату) дивидендная доходность составит 10,1%. Всего на дивиденды компания направит 2,83 млрд руб.
7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.