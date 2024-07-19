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Акции «Совкомфлота» обвалились на фоне дивидендной отсечки

Ведомости

Акции «Совкомфлота» после открытия торгов на Мосбирже обвалились на 7,5% к предыдущему закрытию основной сессии до 103,22 руб. в связи с наступлением дивидендной отсечки. К 12:54 мск бумаги скорректировались до 106,95 руб. (-4,17%).

Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,53% до 2996,39 пункта, а транспортный индекс потерял 0,71% до 1721,24 п. С начала года бенчмарки потеряли 3,31 и 3,34% соответственно. Акции «Совкомфлота» за это время подешевели на 26,31%.

Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. 3 июля. Выплата составит 11,27 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости акций на закрытии торгов 18 июля (то есть в последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на выплату) дивидендная доходность составит 10,1%. Всего на дивиденды компания направит 2,83 млрд руб. 

7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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