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NGDEM Global выкупит российские акции с дисконтом у казахстанских инвесторов

Ведомости

Казахстанский брокер NGDEM Global объявил выкуп российских ценных бумаг, хранящихся в Центральном депозитарии ценных бумаг республики (ЦДЦБ). Выкуп будет проходить с дисконтом к рыночной стоимости примерно в 50%, следует из сообщения на сайте брокера.

NGDEM Global направил владельцам российских ценных бумаг тендерное предложение о приобретении у них акций, учитываемых в ЦДЦБ с 1 марта 2022 г. В сообщении уточняется, что брокер готов выкупить акции «Аэрофлота» по $0,31 за бумагу, «Газпрома» – по $0,68, «Норникеля» – по $0,70, «Лукойла» – по $38,90, «Магнита» – по $33,56, НЛМК – по $0,93, «Ростелекома» – по $0,47, Сбербанка – по $1,62 и ВТБ – по $0,53. Также инвесторы могут продать NGDEM Global российские суверенные еврооблигации из выпусков с погашением в ноябре 2027 г. и ноябре 2032 г. по стоимости в 44% от еврового номинала. 

Казахстанский брокер Halyk Finance сообщил, что NGDEM Global отправил объявление в ЦДЦБ. Заявки на продажу российских ценных бумаг от инвесторов NGDEM Global будет принимать до 14:00 мск 29 июля. Halyk Finance будет принимать заявки от клиентов, желающих принять предложение NGDEM Global до 25 июля включительно.

15 июля Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала переговоры о выкупе собственных акций Московской биржи, которой принадлежит доля в торговой площадке в размере 13,1%. KASE хочет вывести Мосбиржу из списка своих акционеров из-за санкций США, введенных против российской торговой площадки в середине июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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