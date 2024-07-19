NGDEM Global выкупит российские акции с дисконтом у казахстанских инвесторов

NGDEM Global направил владельцам российских ценных бумаг тендерное предложение о приобретении у них акций, учитываемых в ЦДЦБ с 1 марта 2022 г. В сообщении уточняется, что брокер готов выкупить акции «Аэрофлота» по $0,31 за бумагу, «Газпрома» – по $0,68, «Норникеля» – по $0,70, «Лукойла» – по $38,90, «Магнита» – по $33,56, НЛМК – по $0,93, «Ростелекома» – по $0,47, Сбербанка – по $1,62 и ВТБ – по $0,53. Также инвесторы могут продать NGDEM Global российские суверенные еврооблигации из выпусков с погашением в ноябре 2027 г. и ноябре 2032 г. по стоимости в 44% от еврового номинала.