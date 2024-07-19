NGDEM Global выкупит российские акции с дисконтом у казахстанских инвесторов
Казахстанский брокер NGDEM Global объявил выкуп российских ценных бумаг, хранящихся в Центральном депозитарии ценных бумаг республики (ЦДЦБ). Выкуп будет проходить с дисконтом к рыночной стоимости примерно в 50%, следует из сообщения на сайте брокера.
NGDEM Global направил владельцам российских ценных бумаг тендерное предложение о приобретении у них акций, учитываемых в ЦДЦБ с 1 марта 2022 г. В сообщении уточняется, что брокер готов выкупить акции «Аэрофлота» по $0,31 за бумагу, «Газпрома» – по $0,68, «Норникеля» – по $0,70, «Лукойла» – по $38,90, «Магнита» – по $33,56, НЛМК – по $0,93, «Ростелекома» – по $0,47, Сбербанка – по $1,62 и ВТБ – по $0,53. Также инвесторы могут продать NGDEM Global российские суверенные еврооблигации из выпусков с погашением в ноябре 2027 г. и ноябре 2032 г. по стоимости в 44% от еврового номинала.
Казахстанский брокер Halyk Finance сообщил, что NGDEM Global отправил объявление в ЦДЦБ. Заявки на продажу российских ценных бумаг от инвесторов NGDEM Global будет принимать до 14:00 мск 29 июля. Halyk Finance будет принимать заявки от клиентов, желающих принять предложение NGDEM Global до 25 июля включительно.
15 июля Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала переговоры о выкупе собственных акций Московской биржи, которой принадлежит доля в торговой площадке в размере 13,1%. KASE хочет вывести Мосбиржу из списка своих акционеров из-за санкций США, введенных против российской торговой площадки в середине июня.