Девелопер АПРИ проводит IPO по верхней границе диапазона в 9,7 рубля

Ценовой диапазон составлял 8,8-9,7 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации от 10 до 11 млрд руб., сообщала компания. В ходе IPO она рассчитывает привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб., это означает, что free-float может составить 5–10%. Сбор заявок длился с 22 по 29 июля. Размещение проходит в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, АПРИ будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.