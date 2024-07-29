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Девелопер АПРИ проводит IPO по верхней границе диапазона в 9,7 рубля

Ведомости

Девелопер АПРИ проведет IPO по верхней границе ценового диапазона: стоимость одной акции составит 9,7 руб., следует из сообщения компании в центре раскрытия корпоративной информации. Компания разместит на Мосбирже 115,2 млн обыкновенных акций. 

Ценовой диапазон составлял 8,8-9,7 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации от 10 до 11 млрд руб., сообщала компания. В ходе IPO она рассчитывает привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб., это означает, что free-float может составить 5–10%. Сбор заявок длился с 22 по 29 июля. Размещение проходит в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, АПРИ будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Мосбиржа допустила к торгам бумаги девелопера с 30 июля под тикером APRI. Их включат в третий котировальный уровень, хотя сама компания ожидала, что ее акции войдут во второй котировальный список, писали «Ведомости».

АПРИ является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге застройщиков России по объему ввода жилья компания находится на 53-м месте, следует из данных Единого ресурса застройщиков по состоянию на 1 июля. Выручка девелопера в 2023 г. выросла в 4,5 раза до 6,64 млрд руб., а прибыль – более чем в 2,5 раза до 1,79 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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