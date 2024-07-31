«Cамолет плюс» привлек 825 млн рублей на pre-IPO

Планируется, что не позднее, чем через три месяца будут организованы вторичные торги акциями на внебиржевой площадке Мосбиржи. Компания также планирует провести IPO, оно может пройти в конце 2025 г. – начале 2026 г., уточнил председатель совета директоров Самолет Плюс Дмитрий Волков. К 2026 г. сервис планирует нарастить свою долю на рынке недвижимости с 10 до 35%, добавил он.