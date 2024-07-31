«Cамолет плюс» привлек 825 млн рублей на pre-IPO
«На инвестиционной платформе Zorko было проведено размещение дополнительного выпуска акций АО "Самолет плюс" по цене 275 руб. за акцию по закрытой подписке. По условиям размещения дополнительного выпуска акций компания привлекла денежные средства в максимально возможном объеме – 825 млн руб.», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в размещении принимались до 26 июля. Неквалифицированные инвесторы могли вложить в бумаги «Самолет плюс» не более 600 000 руб. Инвестиции сверх этого лимита были доступны только квалифицированным игрокам.
По итогам размещения капитализация компании была оценена в 21,2 млрд руб. Это 10% от стоимости всей группы «Самолет», отметил гендиректор холдинга Андрей Иваненко.
Планируется, что не позднее, чем через три месяца будут организованы вторичные торги акциями на внебиржевой площадке Мосбиржи. Компания также планирует провести IPO, оно может пройти в конце 2025 г. – начале 2026 г., уточнил председатель совета директоров Самолет Плюс Дмитрий Волков. К 2026 г. сервис планирует нарастить свою долю на рынке недвижимости с 10 до 35%, добавил он.
11 июля стало известно, что «Самолет плюс» открыл сбор заявок в рамках pre-IPO. Сервис планировал привлечь до 825 млн руб. через дополнительную эмиссию акций. Отмечалось, что вырученные средства пойдут на ускорение темпов роста бизнеса, развитие технологической платформы и увеличение доли на рынке недвижимости и смежных рынках.
«Самолет плюс» – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов (дизайн интерьера, ремонт, меблировка и др.) Сервис создан в 2022 г. и уже объединяет более 1700 офисов по всей стране. Сейчас доля платформы на рынке недвижимости составляет около 10%, а к 2026 г. вырастет до 35%, спрогнозировал основатель «Самолет плюс».