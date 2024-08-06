«СПБ биржа» увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний
«СПб биржа» с 8 августа увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний. Утренняя допсессия будет проходить с 7:00 до 10:00 мск. Об этом сообщается на сайте биржи.
В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК «Система», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Полюс», «Сбербанк», «СПб биржа», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Элемент». В дальнейшем список планируется расширить.
Также продолжительность торговой сессии акциями ПАО «Элемент» увеличится до 23:50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18:50 мск.
2 июля 2024 г. биржа заявила, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. 14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.