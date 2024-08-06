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«СПБ биржа» увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний

Ведомости

«СПб биржа» с 8 августа увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний. Утренняя допсессия будет проходить с 7:00 до 10:00 мск. Об этом сообщается на сайте биржи.

В утреннюю дополнительную сессию в режиме основных торгов будут торговаться ценные бумаги 10 российских компаний: АФК «Система», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Полюс», «Сбербанк», «СПб биржа», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Элемент». В дальнейшем список планируется расширить.

Также продолжительность торговой сессии акциями ПАО «Элемент» увеличится до 23:50 мск. Сейчас заключение сделок с этими ценными бумагами доступно до 18:50 мск.

2 июля 2024 г. биржа заявила, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. 14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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