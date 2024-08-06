«СПБ биржа» увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний

2 июля 2024 г. биржа заявила, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. 14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.