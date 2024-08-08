Минсельхоз подал иск к кипрскому акционеру «Русагро»
Иск был подан 7 августа, заседание назначено на 5 сентября.
Заявление Минсельхоза является подготовкой «Русагро» к принудительной редомиляции. В марте стало известно, что компания подала документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае.
18 июля руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил инвесторам, что «Русагро» включили в список экономически значимых организаций. Это означает, что Минсельхоз может подать заявление в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права в отношении кипрской Ros Agro PLC, отмечал он.
Процесс редомиляции может занять до шести месяцев, уточнял Тарасов.