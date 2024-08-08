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Минсельхоз подал иск к кипрскому акционеру «Русагро»

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Минсельхоз России подал иск к кипрскому акционеру «Русагро»Ros Agro PLC, следует из картотеки арбитражного суда Московской области.

Иск был подан 7 августа, заседание назначено на 5 сентября.

Заявление Минсельхоза является подготовкой «Русагро» к принудительной редомиляции. В марте стало известно, что компания подала документы в органы Кипра для редомициляции на остров Русский в Приморском крае.

18 июля руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов сообщил инвесторам, что «Русагро» включили в список экономически значимых организаций. Это означает, что Минсельхоз может подать заявление в арбитражный суд с требованием приостановить корпоративные права в отношении кипрской Ros Agro PLC, отмечал он.

Процесс редомиляции может занять до шести месяцев, уточнял Тарасов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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