Индекс Мосбиржи упал ниже 2650 пунктов впервые с лета 2023 года

27 августа «Ведомости» писали, что в пятницу, 23 августа, бенчмарк снижался уже восьмую сессию подряд и в ходе торгов уходил ниже уровня 2700 пунктов впервые с июня 2023 г. Прошлую неделю индекс закончил на уровне 2662,5 пункта, потеряв за пять сессий 5,9%.