Индекс Мосбиржи упал ниже 2650 пунктов впервые с лета 2023 года
На 15:11 30 августа показатель составил 2641,28, после чего начался рост. На 15:55 индекс Мосбиржи поднялся до 2656,80 пунктов. Индекс РТС на это время составлял 908,9 пунктов.
27 августа «Ведомости» писали, что в пятницу, 23 августа, бенчмарк снижался уже восьмую сессию подряд и в ходе торгов уходил ниже уровня 2700 пунктов впервые с июня 2023 г. Прошлую неделю индекс закончил на уровне 2662,5 пункта, потеряв за пять сессий 5,9%.
Главный индикатор фондового рынка потерял более 20% с конца мая. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в течение лета рынок снижается непрерывно, что делает текущую коррекцию одной из самых затяжных в его истории.
30 августа стало известно, что с 20 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут включены обыкновенные акции ПАО «Яндекс» и ПАО «Группа Астра». При этом акции ПАО ГК «Сегежа» покинут индекс.