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Индекс Мосбиржи упал ниже 2650 пунктов впервые с лета 2023 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2650 пунктов впервые с июня 2023 г., следует из данных торгов.

На 15:11 30 августа показатель составил 2641,28, после чего начался рост. На 15:55 индекс Мосбиржи поднялся до 2656,80 пунктов. Индекс РТС на это время составлял 908,9 пунктов.

27 августа «Ведомости» писали, что в пятницу, 23 августа, бенчмарк снижался уже восьмую сессию подряд и в ходе торгов уходил ниже уровня 2700 пунктов впервые с июня 2023 г. Прошлую неделю индекс закончил на уровне 2662,5 пункта, потеряв за пять сессий 5,9%.

Главный индикатор фондового рынка потерял более 20% с конца мая. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, в течение лета рынок снижается непрерывно, что делает текущую коррекцию одной из самых затяжных в его истории.

30 августа стало известно, что с 20 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС будут включены обыкновенные акции ПАО «Яндекс» и ПАО «Группа Астра». При этом акции ПАО ГК «Сегежа» покинут индекс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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